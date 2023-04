Un effort d’équipe

Photo fournie par la filiale

La filiale Lt. Col. Jean-Charles Forbes, RMWO (Québec, no 265) a souligné la dernière étape de la campagne du coquelicot 2022 en réunissant dans ses locaux, le 4 avril, des membres de l’équipe de la campagne du coquelicot 2022 et les corps de cadets qui y ont participé. Sur la photo, on retrouve une partie du comité du coquelicot 2022, les corps de cadets de la Marine : le 08 Champlain, le 267 Kondiaronk, et le 287 Cap-Rouge ; les cadets de l’Armée : le 376 Beauport et le 2630 Saint-Malo ; les cadets de l’Air : le 629 Kiwanis-Québec, le 798 Lac-Saint-Charles et le 901 Kiwanis Val-Bélair en compagnie des présidents des comités, des répondants et du représentant de l’Unité régionale de soutien aux cadets (Est).

Un succès pour le cocktail Micro-Découverte

Photo fournie par feepl

C’est une somme de 15 750 $ qui a été amassée lors du cocktail de financement Micro-Découverte, tenu le 16 avril dernier au profit de la Fondation pour l’éducation à l’école Pointe-Lévy. Présenté sous la coprésidence d’honneur de Michel Gagné et Étienne Demers, respectivement président du Centre de plein air de Lévis et copropriétaire de la boutique 5-0 Boardshop, le cocktail a réuni plus de 150 personnes, dont Dominique Vien, députée de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, et Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches et député de Lévis. Sur la photo, de gauche à droite : Nancy Boucher, directrice, services et expérience, membres et clients, de la Caisse Desjardins de Lévis, Michel Gagné, coprésident d’honneur ; Jonathan Tanguay, président de la Fondation de l’école Pointe-Lévy ; Étienne Demers, coprésident d’honneur, et Éric Pouliot, directeur de l’école Pointe-Lévy.

Don apprécié

Photo fournie par FSCQS

La Fondation de la Société culturelle québécoise des sourds (FSCQS) a profité de son récent brunch annuel pour remettre un don de 5000 $ à la Société culturelle québécoise des sourds (SCQS). Sur la photo, dans l’ordre habituel : Guy Mascolo (Montréal), administrateur de la FSCQS ; Jacques Boudreault, de Lévis, président de la FSCQS ; Luc Mascolo, de Sherbrooke, administrateur de la FSCQS, Guylaine Boucher, trésorière de la SCQS, et Jean Davia, président de la SCQS.

Les Grands Gagnants

Photo fournie par Desjardins

Stephane Breton (photo), directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, a accepté la présidence d’honneur du 11e Tournoi de golf annuel Les Grands Gagnants au profit de l’Arche de la Capitale-Nationale, un organisme dédié à l’accueil des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. C’est le mercredi 16 août, à nouveau dans les allées du Club de Golf Lotbinière, à Saint-Gilles, que le tournoi se déroulera, suivi d’un souper de conclusion. Intégrée dans la Basse-Ville de Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, l’Arche de la Capitale-Nationale a été fondée en 1976 et compte aujourd’hui quatre foyers résidentiels et un centre de jour (rue Saint-Sauveur) qui accueille en tout 20 personnes ayant une déficience intellectuelle. Renseignements : 418 527-8839 ou arche-quebec.ca.

Anniversaires

Photo fournie par ABC

Jean-Pierre Garneau (photo), président d’Ameublement de bureau La Capitale et de Création Design, 77 ans... Jean Maheux, ex-président du Carnaval de Québec (1991), 74 ans... Frank Theetge, fondateur de Auto Frank et Michel en 1981, 86 ans... Carmen Cloutier, Les Productions J’aime... Paul Byron, attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 34 ans... Annie Charland, comédienne (Annie et ses hommes), 46 ans... Lynda Johnson, comédienne québécoise, 54 ans... Luc De Larochellière, auteur-compositeur-interprète, 57 ans... Louis Lortie, pianiste de concert, 64 ans... Sheena Easton, chanteuse et actrice américaine, 63 ans... Claude Lapointe, courtier immobilier de RE/MAX Référence 2000, 70 ans...

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 27 avril 1998 : Maurice Leblanc (photo), 63 ans, professionnel de golf au Manoir Richelieu, Murray Bay, Le Bic, Les Pins et le Grand Portneuf... 2021 : Miroslav Frycer, 61 ans, ex-attaquant de la LNH avec les Nordiques (1981-1982), Toronto, Detroit et Edmonton... 2021 : Minou Petrowski, 89 ans, journaliste, autrice et animatrice spécialisée en cinéma... 2017 : Peter George, 75 ans, économiste canadien et administrateur d’université... 2015 : Guy LeBlanc, 54 ans, clavié-riste et compositeur canadien... 2015 : Andrew Lesnie, 59 ans, directeur photo australien (Le seigneur des anneaux)... 2011 : Catherine Deyglun, 52 ans, fille de Janine Sutto... 2010 : Jean-Paul Brodeur, 66 ans, grand criminologue québécois... 1998 : John Bassett, 82 ans, ex-magnat canadien de la presse écrite et électronique... 1984 : Paul Racine, 61 ans, président fondateur des Nordiques de Québec, instigateur de la Place Laurier.