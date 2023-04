Un récidiviste qui «vit par la violence» condamné à une longue peine d’emprisonnement pour voies de fait graves

Complètement désorganisé pendant une audience qui s’est terminée dans le tumulte, le délinquant violent Miroslav Dragicevic a été condamné à une peine de 5 ans et 10 mois d’emprisonnement pour une altercation à la sortie d’un bar survenue à l’été 2021.

C’est plaqué au sol par quatre agents correctionnels équipés de protection antiémeute que l’accusé a reçu sa peine jeudi après-midi. Malgré les cris de Dragicevic, qui répétait ne pas vouloir entendre la sentence, le juge François Huot a insisté pour prononcer la condamnation en sa présence, sans toutefois faire la lecture complète de sa décision.

L’homme de 31 ans a ainsi été condamné à une peine de détention de 5 ans et 10 mois pour voies de fait graves. Il avait frappé une femme au visage durant une altercation à la sortie des bars en juin 2021 et la victime avait subi des blessures importantes au visage, dont des «fractures de l’orbite de la joue droite, du nez et de l’arcade sourcilière de l’œil droit».

Dragicevic a également été condamné à deux ans à purger de façon concurrente pour des voies de fait simple sur un autre individu survenu au cours du même événement.

Comme il a purgé l’équivalent de 782 jours de détention provisoire depuis son arrestation, il reste donc 44 mois et une semaine d’emprisonnement à l’accusé.

Vacarme

Transporté de l’établissement de détention avec escorte comme lors des observations sur la peine jeudi dernier, Miroslav Dragicevic s’est agité avant même d’entrer en salle de cour pour la décision du juge Huot.

Contrôlé par les agents correctionnels, il a été entendu répétant à plusieurs reprises que ces derniers lui «faisaient mal». À son entrée en salle, il a immédiatement demandé au juge la possibilité de parler à son avocate, se disant «abusé» depuis les derniers jours. Agité, il a une première fois été plaqué au sol par les agents avant d’être escorté à l’extérieur, le juge lui offrant la possibilité de discuter avec Me Annik Magri, qui le représente dans ce dossier.

Cinq minutes plus tard, ramené par les agents avec un masque anti-crachat lui recouvrant le visage, Dragicevic a déploré que les gardiens, qui portaient alors des casques de protection, ne lui aient pas permis de voir son avocate.

«M. Dragicevic, j’ai constaté par tout le vacarme que nous entendions que vous n’avez pas saisi l’opportunité», s’est contenté de répondre le magistrat avant de prononcer la lourde peine.

Récidiviste violent

Pour motiver cette dernière, le tribunal a retenu comme circonstances aggravantes la sévérité des blessures subies par une victime qu’il qualifie de «vulnérable», tout comme le risque de récidive significatif de l’accusé qui traîne une longue feuille de route criminelle.

Photo SPVQ

«Miroslav Dragicevic est un récidiviste en semblable matière», fait remarquer le magistrat, pointant notamment le fait que le délinquant a été condamné à 25 reprises pour des infractions impliquant l’usage de violence.

«Depuis son adolescence, l’accusé vit par la violence. Aucun élément de preuve ne tend à démontrer qu’il ait tenté, ne serait-ce qu’une seule fois, de corriger ce vilain trait de caractère», souligne le juge Huot, ajoutant que «rien n’indique que l’avenir soit plus prometteur».

«Isoler le délinquant de la société»

La défense suggérait au juge une peine allant jusqu’à trois ans et demi, assortie d’une probation et de travaux communautaires, rappelant que la peine la plus sévère de Dragicevic en avait été une de 30 mois.

«L’écart significatif entre la peine qu’entend prononcer le tribunal et la dernière peine administrée à l’accusé en semblable matière se justifie entièrement», évoque toutefois le juge dans sa décision, priorisant les objectifs de dénonciation et de dissuasion «en isolant le délinquant du reste de la société pour une période substantiellement plus longue».

C’est d’ailleurs ce qu’avait réclamé la poursuite en proposant une peine d’emprisonnement de cinq à six ans. Me Fabien Villemaire avait d’ailleurs qualifié le dossier du délinquant de «particulier».

«Des pedigrees comme le sien, je n’en ai pas vu beaucoup», avait insisté le procureur durant les observations sur la peine qui s’était tenues à la suite du procès devant jury.

Miroslav Dragicevic reviendra d’ailleurs devant la cour dès vendredi pour des dossiers de possession d’arme à feu prohibée.