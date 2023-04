Intelligence artificielle: un robot-journaliste sera à C2MTL pour la première fois

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

L’entité la plus importante de la prochaine édition de C2MTL ne sera peut-être pas humaine : une intelligence artificielle capable d’analyser les conférences en direct et de produire des articles ou de suggérer des angles de reportage y sera déployée pour la première fois.

Je me suis rendu dans les bureaux de C2MTL à la place Ville-Marie mercredi pour m’entretenir avec Pierre Thirion, le technologue créatif derrière cette initiative appelée Pôle d'Histoires (Story Hub).

«Cette année, nous ne comptons pas publier les articles de notre intelligence artificielle publiquement, parce que c’est encore en rodage, mais on pourra voir ce que ça donne, et comparer ce qui vient de l’IA et ce qui vient des humains», ajoute le concepteur de 39 ans assis devant son clavier et six autres écrans.

Résumé en direct

Pour montrer au Journal son prototype de journaliste-robot à l'oeuvre, M. Thirion a fait jouer le discours d’ouverture de la mairesse Valérie Plante à la conférence de l’an dernier.

L’écran de gauche montre le verbatim du discours de la mairesse, la transcription en texte.

Ceux devant M. Thirion affichent la conférencière en train de parler et les mots-clefs et les thèmes abordés par son discours.

Sur un écran à droite, un résumé du propos de la conférence s’affiche et se raffine au fur et à mesure.

L’IA évalue aussi les émotions et les sentiments véhiculés par la conférencière.

«Même quand la conférence viendra tout juste d’avoir lieu, nos participants auront déjà accès à ce résumé et pourront savoir de quoi il a été question.»

Modestes débuts

C2MTL est un gigantesque événement avec quelque 4000 participants et où de nombreuses conférences se donnent en même temps, mais le journaliste-robot de C2MTL va s’occuper d’une seule conférence à la fois, cette année.

«Quinze minutes après ces conférences, nous organiserons des laboratoires de 45 minutes où une dizaine de participants reliront ce résumé et des citations-clés pour en discuter et suggérer des angles intéressants pour produire des articles journalistiques en rapport avec la conférence.»

Ce panel demandera ensuite au robot de présenter cet angle de manière convaincante (et tentante) comme le ferait un journaliste à son éditeur.

«Ces propositions accrocheuses sont ensuite soumises à un vrai rédacteur en chef, un humain, pour voir ce qu’il en pense, et ensuite, la même proposition d’article est faite à un «rédacteur en chef robot», pour pouvoir comparer les visions humaine et artificielle.»

«On vient donc nourrir l’intelligence artificielle avec son propre travail pour lui demander de poser un jugement sur sa pertinence... il y a un petit côté Black Mirror à cette opération!» dit M. Thirion en riant, en référence à l’émission de télévision techno-dystopique de Netflix.

Magazine instantané

Même si M. Thirion assure que son prototype ne publiera pas d’articles en bonne et due forme dès cette année, la directrice des communications de l'événement, elle, ne l'exclut pas:

«C’est très nouveau pour nous aussi, et c’est aussi enthousiasmant qu’inquiétant, cette technologie, mais ça se pourrait que certains textes produits par l’intelligence artificielle nous servent à des fins promotionnelles», soutient Catherine Gentilcore.

«On ne sait pas jusqu’où ça ira, mais, dans les années à venir, on peut imaginer tout un magazine que notre IA produirait quasi instantanément avec les conférences du jour et qui serait imprimé sur place et remis aux participants.»