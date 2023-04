Une fusion totale et de haut niveau entre Patrick Watson et l'Orchestre symphonique de Québec

Les orchestres symphoniques sont souvent sous-utilisés, sur scène, lors des croisements avec la musique rock et la pop. Jeudi, au Grand Théâtre, ce n’était pas du tout le cas. La fusion entre Patrick Watson et l’Orchestre symphonique de Québec était totale et de haut-niveau.

Premier de trois concerts consécutifs présentés à guichets fermés dans la salle Louis-Fréchette, le chanteur-claviériste québécois et l’OSQ ont offert une grande soirée de musique. Il s'agissait d'un deuxième rendez-vous avec celui de 2013.

« Je suis très content d’être avec vous. Vous avez un orchestre magnifique et qui joue tellement bien », a indiqué Patrick Watson après l'interprétation du titre The Wave.

Les 80 musiciens de l’OSQ ont lancé la soirée avec une introduction bruitiste fort réussi pour ensuite laisser l’auteur, compositeur et interprète de 43 ans jouer les premières notes de piano du simple Lost With You. On entendait même les pages des partitions de musiciens être tournées.

On a rarement entendu l’OSQ être mis autant en évidence dans ce genre de concert. Il faut dire que les arrangements symphoniques sont de Jules Buckley, un jeune chef britannique qui accompagne Patrick Watson dans ce type d’aventure.

C’est riche et audacieux. La veille, du concert, en entrevue, le musicien avait mentionné que les arrangements étaient complètement différents de ce que l’on entend habituellement dans ce genre de concert. Il avait totalement raison.

Tout au long de la soirée, les cordes, les instruments à vent et les percussions étaient bien en évidence et à travers des orchestrations parfois complexes et très contemporains. On n'était pas dans la facilité et les petits coups d'archets.

Les pouces en l'air

Durant Beijing, les musiciens classiques offrent des moments de dissonance pour ensuite arrêter de jouer et se mettre à crier à pleins poumons. À ce moment, Patrick Watson a levé les pouces en l’air en regardant les musiciens de l’OSQ, pour ensuite, reprendre le fil de cette chanson de l’album Wooden Arms.

Durant Je te laisserai des mots, le chef Jules Buckley prendra la place de Patrick Watson au piano, pendant que lui, ira diriger l’orchestre avec son porte-voix. À la fin, il créera un bel échange entre la dissonance de l’orchestre et les voix du public. On a même vu les musiciens des vents, au fond de la scène, faire dégonfler des ballons lors d’un moment de folie vers la fin du concert.

Sur scène, Patrick Watson, était accompagné par son fidèle compagnon Miska Stein, un batteur et la choriste Ariel Engle (La Force).

Pendant le segment final de Look at You, lors d’un échange avec Ariel Engle, Patrick Watson s’est amusé avec le bruit de grincement produit en tournant le pied de micro.

Lors de Big Bird in a Small Cage, les bruits d’oiseaux fait par le batteur ont été magnifiés par les cordes.

Un plaisir

Patrick Watson a même laissé toute la place à l’OSQ pour l’interprétation de l’œuvre Sarabande de Claude Debussy.

« Il y a peut-être des gens, ici, qui entendent un orchestre pour la première fois », a-t-il fait remarquer, avant de s’asseoir sur les planches pour apprécier, de près, ce superbe moment.

Après Lightouse, avecdes sonorités de piano rappelant celles d'Erik Satie, où la qualité d’écoute était exceptionnelle, Patrick Watson a raconté qu’il aimerait bien voir une grande série à la HBO à la HBO mettant en vedette des musiciens classiques avec leurs conflits et leur jalousie.

« C’est un plaisir de jouer avec vous », a-t-il dit, avant d’entamer, seul au piano, To Build a Home de la formation The Cinematic Orchestra. Une version qui a fait lever le poil sur les bras.

La finale de cette pièce, avec uniquement les sonorités de cordes de l’OSQ, était magnifique. Patrick Watson a ensuite repris son porte-voix et fait chanter les gens durant Man Under the Sea qui a mis un terme au concert.

Une soirée tout en douceur, feutrée et avec quelques belles envolées qui a démontré que les croisements entre le rock et la pop, lorsque les arrangements sont de qualité, sont dans le domaine du possible.