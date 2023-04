Une murale pour célébrer les droits de l’enfant

Une murale célébrant les sept principes des droits de l’enfant a été dévoilée mercredi soir dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Très colorée, l’œuvre de l’artiste Zoë Gelfant enjolive la ruelle Dr Julien, au carrefour des rues Aylwin et Adam, un secteur reconnu comme le berceau de la pédiatrie sociale en communauté.

C’est la Fondation Dr Julien qui a inauguré l’œuvre de MU, en collaboration avec la Ville de Montréal et l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ces 15 dernières années, MU, à titre d’organisme de bienfaisance, a réalisé plus de 200 murales d’envergure comme celle-ci dans 18 arrondissements de la métropole.

Sous la thématique de l’arc-en-ciel, cette nouvelle œuvre d'art urbaine est une célébration de la diversité et de la solidarité d’Hochelaga-Maisonneuve, rappelant l’importance de respecter les droits de l’enfant, a précisé la Fondation Dr Julien, qui vient en aide, bon an mal an, à plus de 10 000 enfants issus de milieux défavorisés à travers 45 centres de pédiatrie sociale en communauté.