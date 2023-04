Vive l'anti-Séraphin qui a gagné 70 millions$!

Je lisais avec enchantement avant-hier dans ce Journal le portrait du grand gagnant des 70 millions du Lotto Max, Marcel Lussier, qui n’a pas dérogé à ses valeurs une fois richissime et qui n’hésite pas à dépenser pour aider son prochain... tout le contraire d’un Séraphin Poudrier !

Marcel Lussier n’est pas un homme ordinaire. Cet ancien député du Bloc Québécois et retraité d’Hydro-Québec, imaginez-vous, a remporté 70 millions de dollars il y a un an, mais il est resté les pieds sur terre.

Il ne veut rien savoir des artifices, des manoirs en Floride ou d’une superbe maison dans les Laurentides, ou de tout ce que le matérialisme peut offrir.

Modestement, il s’est offert une voiture électrique, dans une perspective environnementale, pour se tourner vers l’avenir. Certains se demanderont : est-il avare ?

Eh non, car ce Marcel Lussier est l’antithèse du personnage détestable peint par Claude-Henri Grignon dans ses Belles histoires des pays d’en haut.

Bienfaiteur en série

Loin de « couver jalousement son or » et d’appauvrir son entourage, Marcel Lussier explique avoir déjà puisé dans ses 70 millions pour en distribuer plus de la moitié à sa famille.

Pas de Ferrari pour lui ! Quand il dépense, c’est pour aider.

Il souhaite soutenir la recherche sur l’autisme... et donne sept millions !

Il veut aider les Ukrainiens. Il a rencontré l’ambassadrice ukrainienne à Ottawa pour discuter d’un projet de maisons préfabriquées pour les personnes qui ont perdu leur logement.

Amant de l’histoire

Autre chose admirable chez Marcel Lussier : il est un passionné de l’histoire de la Nouvelle-France que nous ne connaissons pas. Il est vrai qu’à 70 ans, il a étudié l’histoire à l’ancienne école.

Il souhaite financer un film, jusqu’à concurrence de 20 millions de dollars, sur nul autre que le plus illustre personnage de notre histoire méconnue, Pierre Le Moyne d’Iberville, le seul héros né dans le Vieux-Montréal à n’avoir jamais subi de défaite.

Et vous, si la fortune vous arrivait soudainement, seriez-vous aussi généreux et pour quelle cause ? Pour moi, ce serait un don à la SPCA !