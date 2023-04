FORTIER, Cécile



Au CHSLD de Ste-Croix, le 1er avril 2023, est décédée madame Cécile Fortier, à l'âge de 80 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de monsieur André Drouin de cette paroisse. Elle était la fille unique de feu Jean-Baptiste Fortier et de feu Aglae Hébert de Ste-Croix et autrefois de Ste-Hénédine. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (feu Heidi Lepage), et leurs enfants Émile et Louis, Jean et sa fille Noémie, Sylvie (Stéphane Blouin) et ses enfants Tommy et Jany; ses beaux-frères et belles-soeurs : Rachelle Drouin (feu Laurent Ferland), Grégoire (Annette St-Pierre), Suzanne (Laurent Journeault), Huguette (Jacques Poiré). Elle était aussi la belle-soeur de feu Rose-Hélène Drouin (feu Clermont Lagrange), de feu Aimilius Drouin et de feu Aurélien Drouin (feu Céline Verreault). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et de nombreux parents et ami(e)s. Nous souhaitons adresser notre gratitude à tout le personnel du CHSLD de Ste-Croix pour l'attention et les bons soins prodigués à la défunte en ses derniers moments de vie.où la famille vous accueillera à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire :