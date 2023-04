Bacary Sagna estime que la stratégie du CF Montréal de faire jouer beaucoup de jeunes ne fonctionne pas

L’ancien défenseur du CF Montréal, Bacary Sagna, juge que le club fait fausse route en axant sa stratégie autour du développement des jeunes joueurs.

«Je crois que ce n’est pas la bonne stratégie, a-t-il déclaré au site anglais Sportingpost.com. C’est bien de se concentrer sur les jeunes joueurs, mais tu ne peux pas aligner tous ces jeunes en même temps. Ça ne fonctionne pas comme ça.

«Tu peux avoir des jeunes de qualité, mais l’expérience ne s’achète pas, tout comme savoir comment jouer et se comporter dans les moments clés.»

Celui qui a disputé 35 matchs dans l’uniforme montréalais au cours des saisons 2018 et 2019 est pourtant un partisan du développement des jeunes. Il avait d’ailleurs pris sous son aile Zachary Brault-Guillard pendant son séjour à Montréal.

Stabilité

Aux yeux de Sagna, qui a aussi porté les couleurs d’Arsenal et Manchester City en Premier League, la façon de faire du club montréalais nuit à sa stabilité.

«Je veux voir les jeunes avoir une chance de jouer pour éventuellement les vendre dans le futur, mais si c’est la stratégie, il faut d’abord qu’il y ait de la stabilité.

«Pour ce faire, il faut intégrer les jeunes progressivement. Tu ne peux pas juste les balancer dans le onze partant comme ils semblent le faire actuellement.»

On ne peut que lui donner raison puisque lors des sept premiers matchs de la saison (1 V, 6 D), l’équipe avait toujours au moins deux joueurs de 21 ans ou moins dans son effectif de départ et parfois il y en avait trois. La dernière rencontre, une victoire de 2 à 0 contre les Red Bulls de New York, a fait exception à cette règle.

Calibre à la hausse

Selon Sagna, le niveau de jeu sans cesse en hausse de la MLS impose la présence de plus d’expérience sur le terrain.

«La MLS s’améliore de plus en plus. Il y a de bons joueurs qui pourraient jouer dans les meilleures ligues en Europe. Ce qui peut les empêcher de franchir le pas peut parfois se résumer à leur passeport, mais le niveau est très bon.

«Tu te retrouves donc à faire jouer des enfants contre des joueurs de ce niveau. C’est impossible de remporter assez de matchs en employant cette stratégie.»