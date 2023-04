Carré d'as LHJMQ: 10 joueurs qui vous feront bondir de votre siège

Les amateurs espéraient voir les quatre premières équipes du classement général atteindre les demi-finales et ils sont servis. Une raison explique pourquoi les Remparts, le Phœnix de Sherbrooke, les Olympiques de Gatineau et les Mooseheads d’Halifax ont tous récolté 100 points au classement en saison régulière : ils comptent sur des joueurs de très haut niveau qui valent, à eux seuls, le prix du billet d’entrée. On vous en présente dix.

**

Zach Dean, Centre, Olympiques de Gatineau

Statistiques en séries : 9 matchs, 9 buts, 14 passes, 23 points

John Morris / Agence QMI

La production de Zach Dean est inhumaine jusqu’ici en séries. Il est encore très tôt, mais il fait assurément partie des candidats pour le joueur le plus utile jusqu’à présent. Cet attaquant efficace dans les deux sens de la patinoire, choix de première ronde des Golden Knights de Vegas en 2021 (il a été échangé aux Blues de St. Louis depuis), pilote un trio complété par Antonin Verreault et Cole Cormier, en plus d’évoluer en avantage et en désavantage numérique.

Joshua Roy, Ailier gaucher, Phœnix de Sherbrooke

Statistiques en séries : 8 matchs, 10 buts, 11 passes, 21 points

Kevin Dube

Est-ce que quelqu’un est réellement surpris de voir l’espoir du Canadien de Montréal élever son niveau de jeu en séries éliminatoires ? Au fil de sa carrière, le Beauceron a démontré qu’il était au meilleur de sa forme quand ça compte et c’est encore ce qu’il fait avec le Phœnix, que plusieurs continuent de considérer comme les favoris pour remporter le trophée Gilles-Courteau. Après l’or au Mondial junior, le trophée Gilles-Courteau pour Roy ?

Justin Robidas, Centre, Remparts de Québec

Statistiques en séries : 8 matchs, 4 buts, 11 passes, 15 points

Photo courtoisie Jonathan Roy / Remparts de Québec

Acquis par les Remparts lors de la dernière période de transaction, Robidas a connu un lent départ avec sa nouvelle formation, mais il donne raison à Patrick Roy depuis plus d’un mois. Robidas a jusqu’au 1er juin pour convaincre les Hurricanes de la Caroline de lui offrir un contrat d’entrée, et ce qu’il fait jusqu’à présent en séries ne peut que l’aider. En plus, il veut gagner après avoir vécu l’amertume d’une défaite en finale, en 2021, avec les Foreurs de Val-d’Or.

Tout un joueur de baseball, ce Justin Robidas! ⚾️#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/SUNuHyXAWX — XYZ - Remparts de Québec (@quebec_remparts) March 15, 2023

Tristan Luneau, Défenseur, Olympiques de Gatineau

Statistiques en séries : 9 matchs, 2 buts, 11 passes, 13 points

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Luneau vient d'être nommé le défenseur par excellence dans la LHJMQ. Choix de deuxième ronde des Ducks au dernier repêchage, il a fait taire à peu près tous ceux qui ont douté de lui la saison passée. Luneau est le général à la ligne bleue des Olympiques, et son apport est encore plus important depuis que l’équipe a appris que la saison de Noah Warren, un autre espoir des Ducks, était terminée. Un défenseur qui peut changer l’allure d’un match à lui seul.

Zachary L’Heureux, Ailier gauche, Mooseheads d’Halifax

Statistiques en séries : 9 matchs, 6 buts, 8 passes, 14 points

Photo fournie par les Mooseheads/Trevor MacMillan

Zachary L’Heureux est l’enfant terrible de la LHJMQ, il n’y a pas d’autre façon de le dire. Et ça lui plaît ! Le choix de première ronde des Predators de Nashville prend un malin plaisir à déranger l’adversaire de toutes les façons possibles. Mais ce n’est pas qu’une peste, il sait jouer au hockey et il l’a montré en deuxième ronde en inscrivant six buts lors des quatre derniers matchs de la série face aux Wildcats de Moncton.

Nashville 1st round pick Zachary L’Heureux just keeps on scoring with ⁦@HFXMooseheads⁩.



What a deke!! Holy moly!! A thing of beauty.



⁦@heureux_zachary⁩ ⁦@OctagonHockey⁩ pic.twitter.com/8pza1pwYu3 — Allan Walsh🏒 (@walsha) April 20, 2023

Nathan Gaucher, Centre, Remparts de Québec

Statistiques en séries : 8 matchs, 5 buts, 5 passes, 10 points

Photo d'archives, Didier Debusschère

Nathan Gaucher n’a probablement pas l’instinct offensif de certains autres joueurs de ce palmarès, mais son impact va bien au-delà des points. Nommé meilleur attaquant défensif de la LHJMQ cette saison, Gaucher est un cauchemar à affronter pour les équipes adverses. Imposant physiquement, il n’hésite pas à distribuer de bonnes mises en échec, en plus d’être l’un des meilleurs du circuit au cercle des mises au jeu. Un joueur taillé pour les séries.

Tyson Hinds, Défenseur, Phœnix de Sherbrooke

Statistiques en séries : 8 matchs, aucun but, 4 passes, 4 points

John Morris / Agence QMI

Comment un défenseur qui n’a que quatre points en séries peut se retrouver dans une rubrique réservée aux joueurs qui valent le billet d’entrée à eux seuls ? Il faut regarder Hinds se comporter sur la patinoire pour comprendre à quel point il est un défenseur junior dominant. Son travail défensif lui a valu une place avec Équipe Canada junior en décembre, puis il a récemment été nommé meilleur défenseur défensif dans la LHJMQ.

Jordan Dumais, Ailier droit, Mooseheads d’Halifax

Statistiques en séries : 9 matchs, 4 buts, 12 passes, 16 points

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Il ne produit peut-être pas au même rythme qu’en saison régulière, mais le champion compteur du circuit fait quand même sentir sa présence offensivement depuis le début des séries éliminatoires. Ses dénigreurs ont reproché à Dumais d’avoir récolté la majorité de ses points en saison face à des équipes plus faibles, et il aura l’occasion en troisième ronde de démontrer qu’il est en mesure de produire contre le puissant Phœnix.

Riley Kidney, Centre, Olympiques de Gatineau

Statistiques en séries : 9 matchs, 4 buts, 14 passes, 18 points

Photo fournie par LHJMQ, Jean Lapointe

Le choix de deuxième ronde du Canadien en 2021 est une véritable machine à points depuis la transaction qui l’a fait passer de Bathurst à Gatineau : il en a inscrit 65 en 29 matchs (!) de saison régulière, puis il vient d’en ajouter 18 en neuf parties de séries, pour un total de 83 en 38 matchs. Un joueur hautement dynamique qui pilote peut-être le meilleur trio de la ligue avec Alexis Gendron et Olivier Nadeau.

Kidney fait 4-0!



Kidney makes it 4-0!#goOLgo♠️ pic.twitter.com/fMDu1nTLSN — Olympiques de Gatineau (@OlympiquesGAT) April 19, 2023

Zachary Bolduc, Ailier gauche, Remparts de Québec

Statistiques en séries : 8 matchs, 6 buts, 3 passes, 9 points

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Zachary Bolduc possède probablement le meilleur lancer sur réception dans la LHJMQ. Cette arme lui a permis d’inscrire au moins 50 buts lors des deux dernières saisons et il a marqué six fois en huit matchs depuis le début des séries éliminatoires. Après des séries en demi-teinte l’an dernier, il a l’occasion de prouver qu’il peut élever son niveau de jeu quand ça compte, et les Remparts auront besoin de ses talents de marqueur face à Gatineau.







* À noter que les statistiques ne prennent pas en compte le match de vendredi soir entre Québec et Gatineau.