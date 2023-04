Comment aider quelqu’un qui perd le sommeil?

Je voudrais vous entretenir d’un problème de santé qui a quitté l’espace public depuis un moment, mais qui continue à faire des ravages sans que les gens ne sachent quoi faire avec ça. Pour vous mettre au parfum, voici le récit de mon histoire personnelle qui ne vise qu’un objectif : aider d’autres personnes.

Au retour de nos vacances il y a quelques années, Hydro avait changé notre compteur électrique existant pour un compteur intelligent. J’avais 71 ans à cette époque et je vous jure que je n’avais jamais souffert d’insomnie. À partir de ma première nuit dans la maison, je n’ai dormi que deux à trois heures, et ce fut pareil toutes les nuits suivantes pendant cinq mois. J’avais d’affreux maux de tête et j’avais l’impression qu’une barre de fer m’enserrait la tête et pressait dessus.

Devant mon manque de sommeil, j’ai pris la décision drastique un soir, d’aller coucher à l’hôtel, et j’ai dormi comme un bébé pendant neuf heures de suite. Ça m’a aidé à prendre la décision, comme je suis propriétaire de ma maison, de faire enlever ce compteur intelligent pour remettre un compteur ordinaire. Et je vous jure que cela s’est fait à peu de frais. En conséquence de ma décision, je n’ai plus jamais eu de problèmes de sommeil, et cela dure encore neuf ans plus tard.

MB

Je ne m’aventurerai pas sur une analyse de votre cas personnel, mais je vous assure qu’aucune recherche sérieuse ne prouve ce que vous avancez. « Comme beaucoup d’autres appareils utilisés quotidiennement dans les ménages canadiens, les compteurs intelligents fonctionnent à l’aide de signaux radio de faible niveau appelés radiofréquences qui sont d’un niveau moindre que tous les appareils électroniques utilisés quotidiennement tels que les routeurs Wifi, les téléphones cellulaires et les fours à micro-ondes. »