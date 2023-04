JENKINS, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Claudette Jenkins, fille de feu Cécile Roy et de feu Léo Jenkins. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: André (feu Rita Boisvert), Lise (Jean Couture), Serge (Jocelyne Letourneau) et feu Diane; ses neveux et nièces: Steve Jenkins, Kéven Jenkins-Couture (Jessica Lemieux), Mélanie Jenkins (Steve Webster), Stéphanie Jenkins (Steve Isabelle), Caroline Blais et feu Réjean Blais; sa petite-nièce Kelly Aubin-Blais; sa belle-soeur : Francine Ruet; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au :le vendredi 28 avril de 13h à 16h et le samedi 29 avril à compter de 9h.