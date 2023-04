Des contrats attendus par les fournisseurs de la Davie: près de 200 chefs d'entreprise sont réunis à Lévis

L’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada (AFCDC) a tenu son assemblée générale annuelle vendredi devant plus de 200 chefs d’entreprise où il a été question de renforcement de la chaîne d’approvisionnement.

Sur un contrat d’un milliard de dollars, entre 500 et 700 M$ vont se retrouver dans la chaîne d’approvisionnement. Le 4 avril dernier, le chantier Davie est devenu le troisième partenaire de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), ce qui lui ouvre la porte sur des contrats de 8,5 G$. C’est donc dire que les retombées attendues seront très importantes, même si l’AFCDC hésite pour le moment à les chiffrer.

«On veut livrer dans les temps et les budgets comme on la fait pour l’Asterix. L’Association va travailler beaucoup sur la formation et le changement de culture», a indiqué Pierre Drapeau, vice-président de l’AFCDC.

À l’heure actuelle, on compte 1200 fournisseurs de biens et services dans la construction navale dans 13 régions du Québec dont environ 50% se trouvent dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

«L’idée, c’est d’avoir les meilleurs et qu’ils soient disponibles quand on a besoin d’eux. C’est important qu’on respecte les cédules de production. C’est cette conscientisation que l’on veut faire dans la chaîne d’approvisionnement. Il faut que la culture de la construction navale soit comprise par la chaîne d’approvisionnement.»

Maintenant que le chantier Davie est officiellement intégré à la Stratégie, l’AFCDC passe en deuxième vitesse pour que la chaîne d’approvisionnement soit prête à réaliser les contrats qui en découleront.

«La deuxième phase, c’est d’amorcer le changement de culture. On amène une trentaine d’entreprises à la fin de mai pour visiter des chantiers français. On va leur montrer, par exemple, le chantier de Saint-Nazaire qui est vingt fois plus gros que le chantier Davie», a ajouté M. Drapeau.

«Au Québec, la construction navale est en voie de devenir une filière économique majeure qui offre des perspectives d’affaires considérables pour des centaines d’entreprises», a dit M. Drapeau.

En marge de cette mission, plusieurs entreprises, tant européennes que québécoises, envisagent déjà des partenariats pour renforcer leur offre de services.

«Il y a des chantiers européens qui cherchent des fournisseurs aussi», a affirmé M. Drapeau en terminant.