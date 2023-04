Fascinants vins du Rhône: le Sud (partie 1)

La partie méridionale se distingue du Nord par son étendue (plus de 65 000 hectares de vignes ) et sa diversité de cépages utilisés (près d’une trentaine ).

S’étendant sur un peu plus de 80 km, de Montélimar à Avignon, le climat y est aussi plus chaud qu’au Nord, ce qui permet de produire des vins rouges généralement riches et corsés à partir de raisins comme le grenache, la syrah, le mourvèdre et le cinsault pour ne nommer que ceux-là. C’est au Sud qu’on trouve l’essentiel de la production de vins en appellation côtes-du-rhône (31 000 hectares) et l’intégralité des côtes-du-rhône-villages (plus de 8200 hectares). Les vins blancs de la région gagnent à être connus. Élaborés à partir de viognier, grenache blanc, clairette, marsanne et roussanne, ce sont généralement des vins secs et fruités, avec des aromatiques de pêche, d’abricot, de lavande et de fleurs blanches au charme irrésistible. En rouge comme en blanc, les meilleurs peuvent se bonifier plusieurs années en cave. En voici cinq qui sont largement disponibles en SAQ et qui offrent d’excellents rapports qualité/prix/plaisir.

Rémi Pouizin, Les Pious 2021, Côtes du Rhône

France 4 % - Bio | ★★★ | $1/2 | 17,55 $

Code SAQ : 14512795

Appartenant à la famille Pouizin depuis 1922, le vignoble fait aujourd’hui une soixantaine d’hectares cultivés en bio depuis le début des années 1960 avec quelques éléments empruntés à la biodynamie. Géraldine et Rémi Pouizin y produisent des vins sans aucun intrant chimique. Les Pious, cuvée d’entrée en matière issue de clairette, grenache blanc et viognier, offre un bel éventail de parfums de fleur d’oranger, de pêche et de lavande. En bouche, c’est savoureux à souhait avec un joli gras, de la tenue, des amers délicats et une finale saline.

Château Mourgues Du Grès, Les Galets Dorés 2022, Costières de Nîmes

France 13 % - Bio | ★★★ | $1/2 | 17,30 $

Code SAQ : 11095877

C’est l’exemple parfait pour comprendre que le Rhône méridional peut produire des blancs rafraîchissants et désaltérants. Situé dans l’appellation Costières-de-Nîmes, la partie la plus au sud des côtes-du-rhône, ce domaine familial se distingue avec son terroir de galets roulés comme on en retrouve à Châteauneuf-du-Pape. Toute la production est élaborée avec soin et minutie, en témoigne cette cuvée « d’entrée de gamme » absolument délicieuse. Assemblage de grenache blanc, vermentino et roussanne donnant des parfums aguicheurs de poire, d’agrumes et de tilleul. Matière ample, soutenue et portée par une acidité vibrante. On achète les yeux fermés.

Coudoulet de Beaucastel 2020, Côtes-du-Rhône

France 14 % - Bio | ★★★1/2 | $$$ | 31,25 $

Code SAQ : 973222

La réputation des vins de la famille Perrin n’est plus à faire. La qualité constante de la production, depuis le simple côtes-du-rhône (essayez pour voir le Réserve 2020 – 16,95 $ – Code SAQ 363457) jusqu’aux grandes cuvées du Château de Beaucastel, est impressionnante. Souvent considéré comme le second vin du domaine, le Coudoulet est en réalité un vin à part entière issu d’un vignoble d’une trentaine d’hectares situé à l’est de celui de Beaucastel, de l’autre côté de l’autoroute A7. Les vignes y sont plus jeunes, mais la formation des sols est similaire. Et les soins apportés à la vigne comme au chai sont exactement les mêmes. Grenache, mourvèdre, syrah et cinsault sont à l’unisson avec un nez de cerise noire, mûre, réglisse, garrigue et thym. Matière généreuse, trame soyeuse, des tanins élégants, finale soutenue et fraîche. Potentiel de garde de 5 à 8 ans tout en étant déjà délicieux.

Clos Bellane, Côtes-du-rhône-village-Valréas 2020

France 14 % - Bio | ★★★ | $$ | 23,25 $

Code SAQ : 12577085

Acquis en 2010 par le talentueux Stéphane Vedeau, adepte de biodynamie, le Clos Bellane est situé au-dessus du plateau de Vinsobres, au nord de l’Enclave des Papes dans le Vaucluse. Vignoble d’un seul tenant s’étendant sur 60 hectares de forêts dont 48 de vignes avec des orientations sud-est, ce qui permet un lent murissement et laisse une part belle à la syrah qui aime avoir les pieds au frais. Ce dernier cépage compte d’ailleurs pour la moitié de l’assemblage, l’autre étant constituée de grenache. D’un millésime solaire et généreux, le vin l’est tout autant avec des parfums de cassis mûr, framboise, menthol, poivre et une touche d’olive. C’est ample, généreux tout en restant frais, énergique et élégant.

Château Pesquié, Terrasses 2021, Ventoux

France 14 % - Bio | ★★1/2 | $1/2 | 18,95 $

Code SAQ : 10255939

Le vignoble du Ventoux marque la frontière entre le Nord et le Sud. Le terroir ressemble en partie à celui de Châteauneuf-du-Pape situé plus au Sud, à la différence qu’il profite de la fraîcheur des vents provenant du mont Ventoux au bas duquel les vignes prennent naissance. Le domaine appartient à la famille Chaudière qui, au début des années 1970, l’a acquis d’un descendant du célèbre écrivain provençal Alphonse Daudet. Des nombreuses cuvées offertes au Québec (toutes dignes de mention), celle-ci est peut-être la plus représentative avec son assemblage de grenache (60 %) et de syrah (40 %). Un 2021 axé sur la fraîcheur du fruité avec des tonalités de violette, de viande fumée, de cerise et de romarin. La bouche est juteuse, les tanins charnus, l’ensemble reste énergique et possède une bonne fraîcheur. Finale finement réglissée.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.