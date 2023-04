Fuite du pasteur Paul Mukendi : Sa femme l’a rejoint en République démocratique du Congo

Accusée de harcèlement criminel, la conjointe du révérend Paul Mukendi a vu ses conditions de remise en liberté être assouplies et s'est envolée pour la République démocratique du Congo, où son mari fuit la justice québécoise depuis août 2021.

Selon des photos et des vidéos publiées par le ministère Paul Mukendi sur les réseaux sociaux, Carmen Mukendi a rejoint son époux en République démocratique du Congo. Des images de ce qui semble être une réception en son honneur ont été partagées.

Celle que l’on appelle Maman Carmen, sous le coup d’une accusation criminelle de harcèlement, s’était fait retirer son passeport au cours du processus judiciaire puisque les autorités craignaient qu’elle prenne la fuite à son tour. Or, des modifications à ses conditions de remise en liberté lui ont été octroyés après son dernier passage à la cour le 20 avril dernier, lui permettant de voyager librement.

La femme et trois autres fidèles de l’église Parole de vie auraient harcelé la victime d’agression sexuelle de son mari, reconnu coupable et condamné depuis. Leur dossier doit revenir devant le tribunal à la mi-mai et Carmen Mukendi se devra d'être présente selon ses nouvelles conditions.

En fuite depuis l’été 2021

Si son épouse l’a rejoint en toute légalité, Paul Mukendi, lui, est toujours en fuite.

Pierre-Paul Biron

L’homme de foi avait été condamné à en 2020 à une peine d’emprisonnement de huit ans pour agression sexuelle. La cour d’appel avait maintenu le jugement, mais Mukendi s’était subtilisé à la justice le jour même où il devait se livrer aux autorités pour entreprendre sa détention en août 2021.

Une autre peine de deux ans lui a ensuite été imposée six mois plus tard dans un second dossier d’agression sexuelle.

Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, le révérend a affirmé à de nombreuses reprises qu’il ne reviendrait jamais au Canada.

« J’ai été persécuté. J’ai été là pendant quatre ans. Je n’avais pas fui la justice. J’ai affronté cette justice et quand tu te rends compte que ce n’est plus la justice, c’est devenu autre chose. Même la Bible dit : “Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre”. Je ne fais qu’appliquer la parole de Dieu. Pourquoi retourner là-bas ? Quant à moi, je ne retournerai pas au Canada », avait-il déclaré en décembre 2021.

Dans une autre vidéo qui «fêtait» le premier anniversaire de sa cavale, Paul Mukendi se permettait même de narguer les autorités canadiennes, sachant très bien qu’il n’existe pas de traité d’extradition avec la République démocratique du Congo.

« Je suis bien, ici à Kinshasa. [...] Je ne me cache pas. Qu’ils viennent me chercher s’ils l’osent », insistait le pasteur.