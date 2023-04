Grand bal bon départ : toucher l’esprit... et le coeur!

Le 20 avril dernier, la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec tenait le Grand Bal Bon départ, sous la présidence d’honneur de Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec. Grâce à l’engagement de son réseau, la Fondation est fière d’annoncer la somme amassée de 483 750 $ dont les bénéfices serviront à la poursuite de sa mission : l’épanouissement des familles vulnérables du Québec. Guidés par l’animation de Chantal Lacroix, les convives ont été plongés au coeur de la cause Bon départ et ont pu constater l’impact de la Fondation dans la communauté grâce à des témoignages de tous les maillons de sa chaîne de générosité : les marchands Canadian Tire, les organismes de bienfaisance et les bénéficiaires.