Grève dans la fonction publique: le fédéral dépose une offre au syndicat

Le gouvernement fédéral a déposé une nouvelle offre dans le bras de fer qui l’oppose à 155 000 fonctionnaires, vendredi, au jour dix d’une des plus importantes grèves dans l’histoire récente du pays.

C’est du moins ce qu’a indiqué l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), dans un bref communiqué en après-midi.

La proposition de règlement concernerait les employés qui relèvent du Conseil du Trésor, qui constituent la majorité des employés qui débraient depuis la semaine dernière.

«Aujourd’hui, l’AFPC a repris les pourparlers avec le Conseil du Trésor, qui est revenu à la table avec une nouvelle offre. On espère poursuivre les discussions en fin de semaine afin de parvenir à une entente juste et équitable pour nos 120 000 membres qui relèvent de cet employeur», a affirmé le plus important syndicat fédéral.

En ce qui concerne l’Agence du revenu du Canada, où travaillent les 35 000 autres travailleurs en grève, «les pourparlers ont également repris», s’est contenté de mentionner l’organisation syndicale.

Canaux ouverts

Plus tôt dans la journée, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, avait souligné que les canaux de discussion étaient toujours ouverts, elle qui s’était dite «frustrée», mercredi, par l’absence de progrès et les offres salariales «inabordables» qui lui étaient présentées.

«Nous sommes à la table des négociations aujourd’hui et tous les jours pour obtenir un accord et reprendre nos activités normales dès que possible. Le gouvernement est déterminé à négocier un accord équitable, compétitif et raisonnable», a déclaré Mme Fortier sur Twitter, vendredi matin.

Toute la semaine, les fonctionnaires ont pris soin d’être bien visibles aux quatre coins du pays. Encore vendredi, des manifestants se sont postés devant le bureau du premier ministre Justin Trudeau, dans la capitale fédérale.

Des impôts à l’immigration, en passant par les bureaux de passeport et les prisons fédérales, la grève a perturbé et retardé une multitude de services de la fonction publique fédérale. Les services essentiels continuent cependant d’être fournis.

Trudeau se dit «impliqué»

Sous le feu des critiques du NPD et des conservateurs pour s’être envolé en mission à New York en pleine crise de la fonction publique, Justin Trudeau a assuré qu’il a continué à suivre de près les négociations.

«Depuis les débuts, je suis impliqué dans les stratégies de négociation, dans l’engagement qu’on a autour de la table de négociation. [...] J’ai confiance dans le processus de négociation. Nous allons continuer de veiller là-dessus», a rétorqué le premier ministre, en concluant son séjour dans la mégapole américaine.

M. Trudeau a notamment pris la parole à la conférence Global Citizen Now, axé sur le développement durable, et prononcé un discours à saveur économique et social devant l’influent Conseil des relations internationales.

«Nous sommes ici pour partager et pour contribuer [à] des conversations importantes sur comment on bâtit une économie mondiale qui fonctionne pour tout le monde, comment on renforce nos démocraties, comment on s’assure qu’il y a de bons emplois pour la classe moyenne au Canada et partout dans le monde», a justifié M. Trudeau.