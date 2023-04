«Il faut une mémoire à court terme et tourner la page» –John Tavares, avant le départ des Leafs pour Tampa et le sixième match

John Tavares n’a jamais chanté le grand classique de René et Nathalie Simard: « tourne la page ». On n’a pas la confirmation scientifique, mais Sheldon Keefe et tous les autres joueurs des Maple Leafs de Toronto n’ont probablement pas fredonné ce succès de 1988.

À quelques heures du départ de l’équipe en direction de Tampa pour y jouer un sixième match face au Lightning, Tavares a utilisé un bon vieux cliché du hockey.

«Il faut avoir une mémoire à court terme et tourner la page», a dit le capitaine, au centre d’entraînement des Leafs, aux médias présents à Etobicoke.

Tavares a une voix bien plus grave que René et Nathalie, mais cette phrase résonnait lors de sa mêlée de presse.

Les Leafs ont encore une fois bousillé une occasion d’éliminer un rival. Le Lightning a repris vie avec une victoire de 3 à 2. Andreï Vasilevskiy a joué comme le Vasilevskiy qu’on connaît et l’équipe à la feuille d’érable n’a pas réussi à chasser ses démons du passé.

Depuis 2004, année de leur dernière présence au deuxième tour des séries, les Leafs ont un dossier pitoyable d’aucune victoire et onze revers quand ils ont la chance de conclure une série.

Zéro en dix

Sous l’ère d’Auston Matthews et de Mitchell Marner, soit depuis le printemps de 2017, les Maple Leafs n’ont jamais gagné en dix tentatives lors d’un match où l’élimination est à l’enjeu.

Malgré cette incapacité à gagner les gros matchs dans le passé, Tavares et ses coéquipiers ont espoir d’écrire un scénario différent cette fois.

«Le hockey des séries est difficile, a rappelé l’Ontarien. Le rythme peut basculer rapidement. Il faut se regrouper et encore bien jouer sur la route. Nous avons la chance de répondre.»

C’était le même son de cloche du côté de Sheldon Keefe.

«J’ai aimé l’énergie du groupe aujourd’hui, a dit l’entraîneur en chef. Ça se ressent quand tu rentres dans la chambre. C’est un bon signe. Nous devons rester dans un bon état d’esprit. Nous savons que nous restons dans une bonne position pour gagner cette série.»

« Les deux équipes ont démontré qu’elles peuvent gagner sur la route ou la maison dans cette série, a poursuivi Keefe. Mais nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur cet aspect. Oui, nous avons gagné deux matchs à Tampa, mais nous n’avons pas joué notre meilleur hockey là-bas. »

Avant de s’envoler pour la Floride, les Leafs avaient choisi une arme essentielle en séries: le repos. Il n’y a pas eu d’entraînement.

«Nous nous reposerons aujourd’hui et nous libérerons notre esprit, a précisé l’ailier Calle Jarnkrok. Nous avons une autre chance de terminer cette série samedi soir. Nous nous sentons bien. Nous n’avons pas encore joué notre meilleur hockey même si nous menons 3 à 2. Si nous pouvons y arriver, j’aime nos chances de gagner samedi.»

De probables changements

Pour ce sixième match contre le Lightning, Keefe devrait logiquement réintégrer l’ailier Michael Bunting à sa formation. Suspendu pour trois rencontres pour son coup à la tête du défenseur Erik Cernak, Bunting a regardé le dernier match de la passerelle de presse même s’il avait terminé son purgatoire.

Photo Getty Images via AFP

«Il apporterait de l’énergie, ce serait la première chose, a noté Keefe. Il n’a pratiquement pas joué dans cette série. Il serait reposé, il pourrait nous procurer une dose d’énergie.»

«Avant de parler de ma formation, nous regardons plusieurs options, a-t-il enchaîné. Nous avons quelques enjeux avec des blessures à certains de nos joueurs. Nous avons des options.»