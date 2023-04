Il y a 50 ans, la mafia a voulu faire taire un journaliste à Montréal

Jean-Pierre Charbonneau, ancien journaliste au Devoir, raconte l’attentat dont il a été la cible il y a 50 ans.

- Charbonneau ?

- C’est moi.

- Bouge pas !

Pan ! Pan ! Pan !

Trois coups de feu sont tirés en direction de Jean-Pierre Charbonneau, qui a tout juste le temps de se cacher entre deux rangées de classeurs. Nous sommes le 1er mai 1973, à 21 h 20, à l’entrée de la salle de rédaction du Devoir, rue Saint-Sacrement.

L’homme qui a fait feu est déjà loin quand le journaliste reprend ses esprits. « C’est la grosse game ! », s’exclame-t-il, en état de choc, au milieu de ses collègues venus lui porter secours. Il comprend que ses articles sur le crime organisé ont mis sa tête à prix et que la mafia a décidé de se débarrasser de lui. Heureusement, il n’a été blessé que par une seule des trois balles tirées. Elle est d’ailleurs encore fichée dans l’os de son avant-bras, 50 ans plus tard.

« Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur », confie-t-il au Journal. L’ancien journaliste d’enquête attribue sa survie miraculeuse à de la chance, mais aussi à des techniques d’arts martiaux, qui lui ont permis de se jeter au sol, lorsque confronté au danger.

Faire taire le reporter

Jeune journaliste affecté aux affaires criminelles, Charbonneau multipliait les scoops sur le crime organisé, ce qui lui avait valu une notoriété certaine dans le milieu policier, au point de déranger les barons de la pègre. Le parrain de la mafia sicilienne de Montréal, Frank Cotroni, l’avait croisé un jour et lui avait fait savoir qu’il pourrait le faire taire.

« Le fait de tirer à bout portant sur un journaliste est la preuve que le métier comporte des risques, même dans une société démocratique et pacifique comme le Québec », commente Patrick White, professeur à l’école des médias de l’UQAM.

Pour M. White, Jean-Pierre Charbonneau incarnait une forme de journalisme qui allait devenir très visible un demi-siècle plus tard, mais qui était encore embryonnaire en 1973. « Le bureau d’enquête de Québecor a 10 ans et la plupart des médias d’aujourd’hui ont leurs équipes. À l’époque, c’était exceptionnel. »

Tireur identifié

On ne sort pas indemne d’une tentative d’assassinat. Charbonneau croit avoir subi un choc post-traumatique, mais ce syndrome n’était pas diagnostiqué à l’époque. Craignant de faire face à un autre tueur, il a porté un révolver pendant trois ans. « Heureusement, je n’ai pas eu à m’en servir », lance-t-il.

Le journaliste a repris le collier aux affaires criminelles. Avec d’autres contributions de journalistes, comme Michel Auger, « mon mentor », affirme-t-il, ses articles mèneront à la création de la Commission d’enquête sur le crime organisé (CECO). Charbonneau rédigera en 1975 La filière canadienne, un classique du genre, retraçant l’histoire du crime organisé au Canada.

C’est en couvrant les audiences de la CECO qu’il reconnaît son agresseur, Antonio (Tony) Mucci. Membre de la mafia montréalaise, celui-ci sera formellement accusé de tentative d’assassinat.

Charbonneau considère son attentat comme un tournant dans une « carrière hyperactive ». Il quittera le journalisme pour se lancer en politique. Élu en 1976 sous la bannière péquiste, il ne perdra aucune élection au cours des 30 années suivantes.

Charbonneau-Auger : l’amitié dans la rivalité

Quand Jean-Pierre Charbonneau se présente pour un stage de journaliste à La Presse en 1970 à l’âge de 20 ans, c’est le vétéran Michel Auger qui l’accueille. Il lui montre les rudiments du métier et le lance dans une enquête sur les groupes criminels et la corruption municipale.

Photo fournie par Jean-Pierre Charbonneau

« Notre reportage était tellement percutant que La Presse a refusé de le publier », raconte l’ancien journaliste en riant. La peur des poursuites judiciaires avait rendu le quotidien de la rue Saint-Jacques craintif.

Les deux hommes scellent une amitié qui durera un demi-siècle, jusqu’à la mort de Michel Auger en 2020. « Nous sommes devenus des concurrents, mais nous n’avons jamais cessé de nous entraider », relate M. Charbonneau en évoquant son passage au Devoir.

Entré au Journal de Montréal en 1984, Michel Auger couvre le monde des motards criminalisés et la mafia montréalaise. Productif et rigoureux, il multiplie les révélations sur le trafic de drogue et la corruption dans le monde municipal.

Photo d'archives

Photo d'archives

Passé du côté des politiciens, Jean-Pierre Charbonneau est président de l’Assemblée nationale quand il apprend que son mentor a failli périr sous les balles, le 13 septembre 2000, dans le stationnement du 4545 Frontenac. Il est au premier rang de la manifestation organisée en soutien au journaliste de Québecor. « Aujourd’hui, nous sommes tous des Michel Auger », avait résumé le chef de pupitre Jean-Marie Bertrand, qui commentait ainsi la mobilisation réunissant élus, syndicats et patrons de presse.

Photo d'archives

Deux autres journalistes victimes d’attentats

Le 1er mai 1973 marque le premier attentat par arme à feu contre un journaliste dans l’histoire du Québec. Dans les 50 dernières années, deux autres journalistes ont été la cible de tueurs.