La liste d'écoute de QUB musique du 28 avril 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Charles Laplante de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

GLAM - LUMIÈRE ***1/2

Ambitieux projet que celui de revitaliser le statut de rock star comme on en trouvait dans les années 70. Le GLAM de cet album donne davantage dans la pop seventies à la Elton John (voire Jobriath) plutôt que dans l’authentique glam des New York Dolls, T. Rex ou Slade. La pièce-titre ramène quand même un peu d’éléments rock sans trop déborder non plus. Globalement, c’est plus l’esprit général de cet album-concept qui se réfère au glam. Avec Rock Band en guise d’ouverture, on comprend tout de même assez bien la teneur de l’épopée pop qui s’amorce («pour vivre de la musique, il faut savoir se détruire»). Les thèmes revisitent justement, sans trop abonder dans le cliché, la réalité fantasmée d’une rock star. Même si on aurait pris davantage de volume dans les guitares et la batterie, cet exercice de style s’écoute très bien. Certes, les balades détrônent en nombre les airs rocks bien sentis, mais des pièces comme Sacrifice ou Rock Steady sauvent la mise. Et laissez-vous séduire par la cadence impeccable du verre d’oreille À quoi tu penses. (Stéphane Plante)

Écoutez l'album ici!

First Two Pages of Frankenstein - The National ***

Disons-le d'emblée, ce neuvième album de l'un des groupes indie rock les plus populaires de la planète est un retour en force après deux albums un peu moins convaincaints. Le seul reproche possible est le manque de surprise. Malgré la qualité indéniable des compositions et les collaborations de prestige (Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers et Taylor Swift), on reste avec le sentiment d'avoir déjà entendu ces chansons sur les meilleurs albums du groupe, soit Boxer et High Violet. The National sont-ils en train de devenir les Ramones du spleen? (Charles Laplante)

Écoutez l'album ici!

Mourir au Canada I (EP) - La Faune ****

Prometteur que ce projet mené par Jérémie Essiambre. Un peu indie rock sur les bords avec des mélodies simples mais efficaces. Et surtout, des paroles qui collent bien aux arrangements comme en fait foi Laisse-moi le temps. Tandis que Clandestin propose une structure originale nous incitant à y revenir plus d’une fois. Cette brève intrusion dans le corpus de La Faune nous donne envie d’en savoir plus sur la suite de Mourir au Canada I. (Stéphane Plante)

Écoutez l'album ici!

Un zoo la nuit (EP) - Le Husky ****

D’entrée de jeu, Le Husky nous convie à un groove décalé avec L’hippocampe. Ensuite, il nous fait revivre les allées louches du Bazar St-Michel en nous énumérant les items parfois inusités qu’on y trouve («une patte de chevreuil cendrier» ou «des affiches racistes»). En filigrane, on détecte un certain côté pince-sans-rire dans sa poésie. L’oiseau, qui termine ce mini-album, s’avère peut-être la plus fascinante du lot avec son instrumentation innovante. Une thématique animalière particulièrement réussie. (Stéphane Plante)

Écoutez l'album ici!

Euphoric Recall - Braids ****

Dès les toutes premières mesures de Supernova, la personnalité du tout nouvel effort du groupe montréalais mené par Raphaelle Standell-Preston s'impose. Complexe, expérimentale, orchestrale et surtout irrésistible. À son cinquième tour de piste, le trio est devenu très à l'aise en studio et il assume ses choix risqués et surprenants pour nous jaser d'amour de soi et des autres, sujet complexe s'il en est un. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde des neuf minutes que dure Retriever et les autres pièces séduisent tout autant. (Charles Laplante)

Écoutez l'album ici!

