Profs qui hurlent sur les élèves: l'auteur du «pétage de coche» de Michel Charette dans «Le Bonheur» a eu froid dans le dos

L’expression « la réalité dépasse la fiction » a pris tout son sens cette semaine avec la publication d’enregistrements audio d’enseignants hurlant sur leurs élèves en pleine classe. Si ces pétages de coche de professeurs rappellent une scène de la série Le bonheur, devenue virale l’an passé, son auteur, François Avard, admet avoir eu « froid dans le dos » en les entendant.

• À lire aussi: Nos profs au bord de la crise de nerfs?

• À lire aussi: Sanctionner des propos inappropriés à l’école: un parcours du combattant

Qui n’a pas déjà vu cette séquence mémorable qui ouvre la première saison du Bonheur ?

Le personnage principal de la série – un enseignant au bout du rouleau interprété par Michel Charette – y fait une crise monumentale en déversant son fiel sur ses élèves (des étudiants au secondaire), avant de se coucher au milieu de sa classe en faisant des convulsions.

La scène, coécrite par François Avard et Daniel Gagnon, avait beaucoup fait réagir au moment de sa diffusion, sur les ondes de TVA, en janvier 2022.

Même s’il peut voir un lien avec les extraits audio d’enseignants hurlant contre leurs élèves entendus au cours des derniers jours, l’auteur François Avard fait certaines distinctions entre sa scène humoristique et la réalité.

« Les histoires de violence verbale d’enseignants rapportées cette semaine donnent froid dans le dos, alors que notre scène avec Michel [Charette], elle amuse », fait-il valoir.

Courtoisie

Empathie pour les profs

Ayant lui-même déjà enseigné à l’École nationale de l’humour, François Avard dit avoir beaucoup d’empathie pour les enseignants qui doivent composer avec des classes surchargées et une pénurie de main-d’œuvre.

« Je continue de croire que c’est un des plus beaux métiers du monde quand ça se passe bien et qu’il est pratiqué dans de bonnes conditions. Malheureusement, je pense que les contraintes de la COVID et de l’enseignement en ligne [ça] leur est rentré dedans, à eux, mais aussi aux jeunes. Les conditions de travail ne sont pas très favorables pour eux en ce moment », avance-t-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Des experts interrogés par Le Journal partagent son opinion et se demandent si nos enseignants ne sont pas maintenant au bord de la crise de nerfs.

Ras-le-bol des exigences

Selon François Avard, il y a plusieurs distinctions à faire entre les cas qui ont défrayé la chronique et la crise dans la série.

« Le pétage de coche de notre personnage s’adresse à cette génération-là, mais la grosse différence, c’est qu’il est beaucoup moins personnalisé que ce qu’on a entendu dans les extraits audio diffusés cette semaine. Le prof dans notre série ne s’adresse pas à des individus ou à des élèves en particulier. C’est plus un ras-le-bol contre les exigences de cette génération-là. »

François Avard insiste aussi sur le fait que le personnage de sa série était apprécié par ses élèves et qu’il n’avait jamais eu ce genre de comportement avant.

« Si on regarde l’épisode au complet, on voit quand dans la scène suivante, il va dans le bureau du directeur de l’école pour lui annoncer qu’il veut tout lâcher, rappelle l’auteur. Il considère qu’il n’est plus à sa place parce qu’il n’est plus heureux dans cette job-là, et qu’il a dépassé les bornes. C’est très différent des histoires de profs qu’on a entendues cette semaine qui semblent péter leur coche à répétition. »

Burn out

Le bonheur raconte l’histoire d’un enseignant de français au secondaire qui décide de tout quitter pour s’acheter une fermette à la campagne. Le milieu de l’enseignement n’est pas le sujet principal de la série, précise Avard.

« L’idée de départ de la série, c’était de mettre en scène un personnage qui tombait en burn out et qui décidait d’aller s’installer à la campagne. Et la job qui nous apparaissait la plus susceptible de tomber en burn out, c’était celle d’enseignant, indique l’auteur qui a aussi signé la série culte Les Bougon.

➤ La série Le bonheur est diffusée sur les ondes de TVA.

Deux extraits de la scène devenue virale

« Vous vous pensez supérieurs parce que vous êtes nés avec un iPad dans les mains et vous trouvez mes cours tellement plates parce que je suis simplement un humain qui parle devant vous. Je serais tellement plus intéressant avec un filtre qui fait des faces drôles avec une langue et des oreilles de chien ! »

« Ta gueule, ostie de face de raie, j’ai pas fini. Comme vous êtes la génération la plus débile que la Terre ait connue, on vous simplifie la vie en changeant des mots qu’on utilise depuis des siècles. On retourne lentement, mais sûrement vers le mode communication des hommes de Néandertal. Mais ça, tabarnak, faut pas vous le dire parce que vous êtes tellement des petits trésors précieux pour vos osties de parents de marde qui sont pas capables de vous élever comme du monde et qui ne sont pas plus brillants que vous autres. Ostie que je suis tanné, ostie que je suis à boutte. »