Le bureau de projet du tramway perd une dirigeante: l'opposition à Québec est «préoccupée»

Les deux principaux partis d’opposition municipale ont exprimé leur « préoccupation » et leur « inquiétude » devant le départ d’une haute dirigeante du bureau de projet du tramway à un moment crucial du processus d’approvisionnement du mégaprojet.

• À lire aussi: «Québec va se transformer»: le maire Bruno Marchand veut rajeunir la ville

• À lire aussi: Troisième lien: Legault joue aux «trois singes»

• À lire aussi: Coûts caviardés du 3e lien: les partis d’opposition ne croient pas François Legault

Hier, Le Journal révélait que Brigitte Chrétien, directrice de la Division commerciale, allait quitter son poste aujourd’hui. Celle qui est chargée de superviser les appels d’offres part alors que le processus d’approvisionnement pour le volet « Infrastructures » du tramway bat son plein.

Brigitte Chrétien

Directrice

« C’est très inquiétant. Elle quitte alors qu’on vient dans le crunchy. Il va falloir la remplacer et tout réviser ça. On ne remplace pas ces postes-là en claquant des doigts », a affirmé Stevens Mélançon, conseiller d’équipe Priorité Québec, hier.

MANQUE DE TRANSPARENCE

Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, s’est attardé sur l’explication selon laquelle le départ de Mme Chrétien « résulte d’une décision personnelle mûrement réfléchie ».

D’après lui, « ça ne sonne pas exactement comme quelqu’un qui s’est fait offrir une job plus intéressante ailleurs ou qui veut passer plus de temps avec sa famille [...] Manifestement, il y avait de quoi qui clochait et j’aimerais ça en savoir plus ».

Les deux oppositions ont uni leurs voix pour déplorer « un manque de transparence » de l’administration Marchand, qui a omis d’informer la population de ce départ.

« ELLE A FAIT UN CHOIX »

De Paris, le maire Bruno Marchand a soutenu que Mme Chrétien « a fait un choix. [...] Elle a fait un travail important, je la salue et je la remercie. » Selon lui, « c’est quelqu’un de significatif qu’on perd. Mais il y en a d’autres dans le bureau de projet [et] à l’extérieur. On va aller chercher les compétences nécessaires pour garder le haut niveau et les hauts standards que nous avons. »

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin