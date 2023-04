Le plan du week-end

Dernière fin de semaine d’avril. Les beaux jours sont devant nous. Et la saison du crabe bat son plein. Voici deux blancs vins qui iront à merveille avec la chair délicatement sucrée du crustacé et un rouge de soif pour commencer le week-end en force !

Buvez moins. Buvez mieux.

Anselmo Mendes, Muros Antigos 2021, Vinho Verde, Portugal

15,90 $ - Code SAQ 12455088 – 12 %

Anselmo Mendes est un acteur de premier plan dans la récente reconnaissance qualitative des vins de la région du Vinho Verde. Le loureiro, cépage indigène, est le plus planté de la région, Considéré moins qualitatif que l'alvarinho, l’autre cépage de prédilection, il peut donner de très beaux vins. Comme ici. C’est joliment parfumé : fleur, coquillage chaud, poire, lime. La bouche suit. Bien ciselée par une acidité tonique. C’est ample et salin en finale. À boire bien frais, autour de 7-8 degrés. Un des meilleurs rapports qualité-prix en blanc à la SAQ.

★★1⁄2 $ 1⁄2

Weszeli, Ried Loiserberg 2021, Kamptal, Autriche

29,95 $ - Code SAQ 15127371 – 12,5 % - Bio – Vin naturel

J’aime beaucoup les vins de ce domaine autrichien situé dans la région du Kamptal située au nord-ouest de Vienne. On y produit d’abord du grüner veltliner, cépage phare de l’appellation, mais aussi d’excellents rieslings, seul autre cépage autorisé. Il se fait ici floral et délicat, élégant et salin. On sent une acidité vive laquelle trouve son équilibre dans la matière enveloppante. C’est bien texturé, frais et vibrant. Un peu sur la retenue en ouverture, il gagne énormément en définition au contact de l’air, donc n’hésitez pas à le passer en carafe puis le remettre au frigo afin de le servir frais (mais pas trop pour ne pas masquer ses parfums).

★★★1⁄2 $$1⁄2

Badenhorst, Papegaai Red 2021, Swartland, Afrique du Sud

21,15 $ - Code SAQ 15015580 – 13 % - Vin naturel

Attention : grand vin de soif ! Formé en Autriche avant d’aller faire des stages chez Angélus (Bordeaux) et Graillot (Crozes-Hermitage), Adi Badenhorst a démarré sa propre affaire en 2008. Après les succès de ses gammes «Sécateur» et «Curator», ne ratez pas son «Papegaai». Le rouge est dominé par le grenache auquel on ajoute une bonne part de... chenin blanc ainsi qu’un peu de shiraz et de tinta barroca. Ça donne une robe d’un rouge vermillon très clair. Bien parfumé avec des notes de cerise, de framboise et de fumée. Matière croquante, peu tannique et portée par l’acidité. Finale soutenue et parfumée. À servir assez frais avec les grillades ou les aubergines farcies.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.