Le propriétaire du Groupe Huot met en vente son penthouse en Floride

En difficultés financières depuis plusieurs semaines, le propriétaire du Groupe Huot vient de mettre en vente son luxueux penthouse de Floride pour la rondelette somme de 6,9 M$ américains, soit quelque 9,34 M$ canadiens.



Situé dans une majestueuse tour à condos de Sunny Isle, à Miami, l’appartement sur deux étages de 4677 pieds carrés a été mis en vente au cours des dernières semaines, selon les informations obtenues par notre Bureau d’enquête.

Selon le site immobilier américain Zillow, la propriété est une unité de coin qui possède quatre chambres, quatre espaces de stationnement, ainsi des planchers de marbre. Chaque chambre détient sa propre salle de bain ainsi que son balcon privé, ce qui donne accès à une vue imprenable sur l’océan.

L’immeuble, situé à quelques pas de la plage, comprend deux piscines à débordement ainsi qu’une salle d’entraînement complète. Tous les services auxquels on peut penser, incluant un valet, sont offerts, précise l’annonce.

Jointe par téléphone en Floride, la courtière au dossier n’a pas voulu répondre à nos questions et a refusé de se prononcer sur les raisons de la vente.

Stéphan Huot a acquis cette propriété en 2009, pour 4,2 M$. Uniquement en taxes annuelles, le propriétaire a dû payer plus de 57 300$ en 2022, selon des documents publics.

Autre maison à vendre



Rappelons qu’il s’agit de la seconde propriété de Stéphan Huot à être mise en vente depuis le début de ses déboires financiers.



Juste avant le congé pascal, le promoteur immobilier a remis sur le marché son luxueux manoir de Québec pour près de 3,7 M$. Il avait tenté de le vendre 1 M$ supplémentaires deux ans auparavant, sans succès.

Sa porte-parole, Florence Brouillard, a toutefois assuré que ce retour sur le marché n’avait rien à voir avec les difficultés financières du Groupe Huot.

Dans l’eau chaude



Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le promoteur immobilier de Québec depuis la mi-février.

L’inflation et l’augmentation des taux d’intérêt l’auraient forcé à mettre à l’arrêt presque tous ses chantiers de construction, en plus de procéder à des mises à pied. Le Groupe Huot avait alors pour plus de 900 M$ en prêts actifs sur ses immeubles.

Depuis, quelque 75 millionnaires qui auraient investi des sommes colossales dans l’empire par l’entremise d’un intermédiaire craignent maintenant pour leur argent et tentent de reprendre le contrôle du parc immobilier.

Les fournisseurs et sous-traitants ont aussi pris des recours afin de se faire payer. Pas moins de 334 hypothèques légales totalisant 108,5 M$ ont été inscrites sur des immeubles du Groupe Huot et de ses filiales, selon les données de la firme Terram Technologies.

Notre Bureau d’enquête révélait aussi mercredi que l’une des compagnies de Huot a récemment été condamnée à verser plus de 850 000$ à Revenu Québec, alors qu’une autre pourrait bien lui échapper en partie en vertu de la Loi sur la faillite.