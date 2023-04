Le Wrexham AFC espère convaincre Gareth Bale de sortir de la retraite

Il n’y a que du bon qui arrive à Wrexham AFC depuis que l’acteur canadien Ryan Reynolds et son ami Rob McElhenney ont acheté l’équipe en novembre 2020 et l’avenir s’annonce radieux. Le duo espère maintenant sortir l’attaquant Gareth Bale de la retraite.

Samedi dernier, Wrexham a remporté son premier titre en 45 ans pour être ainsi promu en League 2 pour la prochaine saison, le quatrième échelon de foot anglais.

C’est tout ce que ça prenait à McElhenney pour lancer une invitation on ne peut plus claire à Gareth Bale qui est retraité malgré ses 33 ans. Et la réponse de Bale semble indiquer qu’il y a une ouverture.

Pour comprendre le contexte, il faut savoir que Wrexham est situé au Payd de Galles dont est originaire l’attaquant qui a remporté la Ligue des champions cinq fois avec le Real Madrid.

Il a annoncé sa retraite après avoir remporté la Coupe MLS avec le Los Angeles FC et après avoir représenté son pays à la Coupe du monde, l’automne dernier. Depuis, il tente sa chance comme joueur de golf professionnel. Il a d'ailleurs terminé à la 16e place de l'AT&T Pebble Beach Pro-Am en février dernier.

Un précédent

Reynolds et McElhenney ont investi des millions de dollars pour redorer le blason du plus vieux club du Pays de Galles et du troisième plus vieux club professionnel au monde puisqu’il a été fondé en 1864.

Si Bale devait accepter l’offre de Wrexham pour jouer la saison prochaine, il ne s’agirait pas d’un précédent puisque le duo a fait la même offre au gardien Ben Foster qui, à 40 ans, venait de prendre sa retraite. On lui a toutefois proposé, en mars dernier, de reprendre le collier pour conclure la saison.

C’est lui qui a finalement été le héros avec un arrêt sur un tir de pénalité en fin de match lors du duel contre Notts County qui a officialisé le championnat de Wrexham.

Comme quoi les scénarios hollywoodiens semblent entourer Reynolds et McElhnney.

Getty Images via AFP

Succès

Ce que les deux hommes ont fait depuis leur acquisition de Wrexham, il y a moins de trois ans est phénoménal.

La télé-réalité Welcome to Wrexham a propulsé le club sur la scène internationale et lui a permis de gagner une énorme visibilité.

Selon Goal.com, en avril, plus de 300 000 partisans du Royaume-Uni et des États-Unis ont visité leur site pour lire du contenu concernant Wrexham, c’est plus que pour des clubs prestigieux comme Tottenham, la Juventus ou le Bayern Munich.

Le club a plus de deux millions d’abonnés sur ses comptes TikTok, Twitter et Instagram.

Imaginez ce que pourrait faire la présence de Bale pour mousser encore plus sa popularité.