Hollywood sort l’artillerie lourde: voici les 25 films qui marqueront votre été

Cet été, Hollywood sort l’artillerie lourde pour tenter de reconquérir le public qui a délaissé les salles obscures pendant la pandémie. De Barbie à Indiana Jones 5 en passant par les nouveaux Transformers et Mission : Impossible, voici 25 films qui feront courir les cinéphiles pendant la belle saison.

Aimer à nouveau

5 mai

Photo fournie par Sony Pictures

Céline Dion joue son propre rôle dans cette comédie romantique de Jim Strouse (Grace is Gone) mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan. Décrit par Priyanka Chopra Jonas comme une « ode à Céline », Aimer à nouveau raconte l’histoire d’un journaliste qui doit rédiger un portrait sur la diva québécoise et qui fera appel à son aide pour rencontrer une jeune femme avec qui il échange des messages textes. La trame sonore du film comprendra cinq nouvelles chansons de Céline Dion. Vous pouvez lire une entrevue avec le réalisateur Jim Strouse dans la section Cinéma.

Les Gardiens de la galaxie Vol. 3

5 mai

Photo fournie par Marvel Studios

Quoi de mieux qu’un film de superhéros de Marvel pour lancer officiellement la belle saison au cinéma ? Six ans après la sortie du second chapitre de la saga des Gardiens de la galaxie, Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista reprennent les rôles des mercenaires intergalactiques Star-Lord, Gamora et Drax dans ce troisième épisode mis en scène par James Gunn, le réalisateur des deux premiers films.

BlackBerry

12 mai

Photo Fournie par Entract Films

Avant le iPhone, il y a eu le BlackBerry. Cette comédie dramatique de Matt Johnson mettant en vedette le Montréalais Jay Baruchel relate la petite histoire derrière l’invention du BlackBerry, le premier téléphone intelligent créé par l’entreprise ontarienne Research in Motion, ainsi que sa chute vertigineuse, après le lancement du premier iPhone d’Apple.

Club de lecture : le chapitre suivant

12 mai

Photo fournie par Focus Feature

Après le succès surprise du premier film Club de lecture, sorti en mai 2018, Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen et Candice Bergen ramènent à l’écran leurs personnages de sexagénaires californiennes en quête d’expériences folles. Cette fois-ci, les quatre amies décident d’amener leur club de lecture en Italie pour un voyage entre filles.

Fast X

19 mai

Photo fournie par Universal Pictures

Il y a deux ans, Vin Diesel se donnait le mandat de « sauver le cinéma » en lançant, en pleine pandémie, le neuvième opus de la populaire saga Rapides et dangereux (Fast and Furious). Le pari a été relevé puisque le film a enregistré, en juin 2021, l’un des meilleurs démarrages de la pandémie au box--office. Deux ans plus tard, Diesel et sa bande (Michelle Rodrigez, Charlize Theron, Jason Statham) sont de retour dans ce dixième et avant-dernier film de la série qui a été tourné avec un budget faramineux d’environ 465 M$.

La petite sirène

26 mai

Photo fournie par Disney

La jeune actrice Halle Bailey emprunte les traits de la sirène Ariel dans cette adaptation en prises de vue réelles du film d’animation populaire de Walt Disney, réalisée par Rob Marshall (Chicago, Le retour de Mary Poppins). Le personnage de la méchante Ursula a été confié à la comédienne Melissa McCarthy, tandis que Javier Bardem incarnera le roi Triton.

Spider-Man : À travers le Spider-Verse

9 juin

Photo fournie par Sony Pictures

Cinq ans après la sortie du film d’animation Spider-Man : dans le Spider-Verse, le personnage de Miles Morales reprend du service dans cette suite réalisée par Joaquim Dos Santos (Avatar : le Dernier maître de l’air) et Kemp Powers (Soul). Après avoir acquis les pouvoirs de Spider-Man, Miles Morales devra cette fois-ci faire équipe avec sa petite amie, Gwen Stacy, et plusieurs autres hommes-araignées issus de différents multivers pour affronter un mystérieux méchant.

Transformers : Le réveil des bêtes

9 juin

Photo fournie par Paramount Pictures

L’intrigue de ce septième chapitre de la saga des Transformers sera campée dans les années 1990 et mettra apparemment en scène une nouvelle race de Transformers, les Maximals, qui viendront se mêler à l’éternelle guerre entre les Autobots et les Decepticons. Le film, réalisé par Steven Caple Jr. (Creed 2), a été tourné en grande partie à

Montréal, il y a deux ans.

Cœur de slush

16 juin

Photo fournie par Les Films Opale

Pour son quatrième film comme réalisatrice, Mariloup Wolfe a choisi de porter à l’écran le roman jeunesse Cœur de slush, de l’autrice Sarah-Maude Beauchesne, qui a connu un immense succès auprès des ados et des jeunes adultes après sa publication, en 2014. Le film relatera le premier amour de Billie (Liliane Skelly), une adolescente de 16 ans qui travaille comme sauveteuse dans un parc aquatique.

Élémentaire

16 juin

Photo fournie par Disney

Comme chaque été ou presque, les studios Pixar proposent un nouveau film d’animation qui devrait faire le bonheur des petits et grands pendant les vacances scolaires. Présenté en clôture du Festival de Cannes le mois prochain, Élémentaire a été réalisé par Peter Sohn (Le bon dinosaure) et produit par Peter Docter, l’un des scénaristes derrière la saga Histoire de jouets.

Flash

16 juin

Photo fournie par Warner Bros.

Entre les nombreux retards dans la production, les changements de réalisateurs et les frasques judiciaires de l’acteur Ezra Miller, le tournage de Flash n’a pas été de tout repos. Après des années d’attente, les cinéphiles pourront enfin découvrir cet été ce nouveau film de superhéros de l’univers DC Comics, qui relate les aventures de Barry Allen (Ezra Miller), l’homme le plus rapide du monde. Le long métrage a été mis en scène par le cinéaste argentin Andy Muschietti, connu pour avoir réalisé les films d’horreur Ça (It).

Asteroid City

23 juin

Photo fournie par Focus Features

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Jason Schwartzman et Margot Robbie se donnent la réplique dans cette nouvelle œuvre du singulier cinéaste Wes Anderson (L’hôtel Grand Budapest, The French Dispatch) qui sera dévoilée en première mondiale au Festival de Cannes dans quelques semaines. L’intrigue du film est campée pendant une convention d’astronomie qui a lieu dans une ville du désert, pendant les années 1950.

No Hard Feelings

23 juin

Photo fournie par Sony Pictures

Plus discrète depuis quelques années, Jennifer Lawrence est de retour au grand écran dans cette comédie qu’elle a aussi produite. L’actrice de Hunger Games y incarne une jeune femme qui risque de perdre la maison de son enfance. Pour faire un peu d’argent rapidement, elle répondra à une offre d’emploi assez originale formulée par deux parents qui cherchent à trouver une petite amie à leur fils introverti de 19 ans (Andrew Barth Feldman).

Indiana Jones et le cadran de la destinée

30 juin

Photo fournie par Lucasfilm

Le cinéaste James Mangold (Logan, Wolverine) a pris le relais de Steven Spielberg pour réaliser ce cinquième – et ultime – volet de la saga Indiana Jones qui marque le retour à l’écran du plus célèbre archéologue au monde. À 80 ans, Harrison Ford a même eu droit à une cure de rajeunissement numérique pour la scène d’ouverture du film, qui replonge le personnage pendant la Seconde Guerre mondiale. Indiana Jones et le cadran de la destinée sera lancé en grande première au Festival de Cannes, le 18 mai.

Insidieux: La porte rouge

7 juillet

Photo fournie par Sony Pictures

Attendu de pied ferme par les amateurs de films d’horreur, ce cinquième – et dernier – chapitre de la saga Insidieux (Insidious) se veut une suite directe du second long métrage de la franchise, sorti en 2013. En plus de reprendre son personnage de Josh Lambert, Patrick Wilson a réalisé ce nouvel opus.

Joy Ride

7 juillet

Photo fournie par Lionsgate

Après avoir co-scénarisé le succès surprise Crazy Rich Asians il y a cinq ans, la réalisatrice Adele Lim fait ses débuts derrière la caméra avec cette nouvelle comédie mettant en scène quatre Américaines d’origine asiatique qui se lancent dans un périple en Asie, à la recherche de leurs mères biologiques respectives.

Mission : Impossible – bilan mortel, première partie

14 juillet

Photo fournie par Paramount Pictures

Un an après le succès phénoménal de Top Gun : Maverick, Tom Cruise tentera de battre de nouveaux records au box-office en reprenant son rôle de l’increvable agent secret Ethan Hunt dans ce septième film Mission : Impossible, annoncé comme l’avant-dernier chapitre de la saga. Fidèle à lui-même, l’acteur de 60 ans a réalisé plusieurs de ses cascades, dont un impressionnant saut à moto dans un ravin.

Barbie

21 juillet

Photo fournie par Warner Bros

Sans contredit un des films les plus intrigants de l’été, cette comédie satirique de Greta Gerwig, inspirée de l’emblématique poupée du même nom, promet une bonne dose d’autodérision et d’humour au second degré. Dans un univers rose bonbon, Margot Robbie emprunte les traits de la célèbre Barbie aux côtés notamment de Ryan Gosling, qui incarne son amoureux, Ken. Soulignons que Gerwig a coécrit le scénario du film avec son conjoint, le cinéaste Noah Baumbach (Frances Ha).

Oppenheimer

21 juillet

Photo fournie par Universal Pictures

L’acteur irlandais Cillian Murphy se glisse dans la peau du physicien Robert Oppenheimer, l’inventeur de la bombe atomique, dans ce drame biographique réalisé par nul autre que Christopher Nolan (Origine, Le Chevalier Noir, Tenet). Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Kenneth Branagh et Rami Malek font aussi partie de la distribution de cette superproduction dotée d’un budget d’environ 135 M$.

Le manoir hanté

28 juillet

Capture d’écran tirée de l’affiche du film

Disney s’est inspiré une nouvelle fois du célèbre manoir hanté de ses parcs d’attractions pour produire ce film réalisé par Justin Simien (Chers Blancs) et mettant en vedette Rosario Dawson, Owen Wilson, Jared Leto, Danny DeVito, Winona Ryder et Jamie Lee Curtis. Rappelons que le manège de Disney avait déjà fait l’objet d’un film avec Eddie Murphy sorti en 2003.

The Meg 2

4 août

Photo fournie par Warner Bros

Jason Statham reprend du service dans cette suite de The Meg (Mégalodon), suspense relatant les aventures d’une équipe de chercheurs qui a le malheur de tomber sur un gigantesque requin préhistorique de 23 mètres de long. Ben Wheatley (Au cœur de la terre, Rebecca) signe la mise en scène du nouveau film de la saga dont l’intrigue demeure pour l’instant bien mystérieuse.

Les tortues ninja : chaos chez les mutants

4 août

Photo fournie par Paramount Pictures

Les tortues ninja Leonardo, Michelangelo, Raphaël et Donatello sont de retour au cinéma cet été dans ce nouveau film produit notamment par l’acteur canadien Seth Rogen. Ce dernier prête d’ailleurs sa voix à la version originale anglaise du long métrage, tout comme Paul Rudd, Rose Byrne... et Jackie Chan !

Gran Turismo

11 août

Photo fournie par Sony Pictures

Réalisée par le cinéaste Neil Blomkamp (District 9), cette adaptation très attendue du célèbre jeu vidéo du même titre s’inspirera de l’histoire vraie de Jann Mardenborough, un jeune Britannique qui a réussi à décrocher un poste de pilote pour Nissan après avoir remporté une compétition de course automobile virtuelle. Le rôle principal du film a été confié à Archie Madekwe (Midsommar), qui sera entouré notamment de David Harbour et d’Orlando Bloom.

Toupie et Binou

11 août

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE L’AFFICHE DU FILM

Après avoir fait fureur au petit écran, les inséparables Toupie et Binou font le saut au cinéma cet été dans un long métrage d’animation réalisé par Dominique Jolin et Raymond Lebrun. Dans cette nouvelle aventure, les deux amis se lanceront à la recherche du mythique lieu des « Objets perdus », pour tenter de retrouver M. Mou, la peluche tant aimée de Binou. La voix de la très volubile souris Toupie sera de nouveau interprétée par le comédien Marc Labrèche.

Blue Beetle

18 août

Photo fournie par Warner Bros

Le jeune acteur américain Xolo Mariduena (Cobra Kai) a l’honneur de prêter ses traits au tout premier superhéros latino dans cette nouvelle production des Studios DC réalisée par Angel Manuel Soto (Charm City Kings). On y suit les aventures d’un adolescent mexicain qui se transforme en justicier après avoir trouvé une armure surpuissante provenant d’un mystérieux scarabée extraterrestre bleu.