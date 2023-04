Des camps de jour à la recherche de moniteurs et vite!

De nombreux enfants un peu partout au Québec pourraient ne jamais obtenir de place en camp de jour estival à cause du manque criant de moniteurs.

«Il y a une limitation de places offertes aux familles actuellement, à cause de la pénurie de main-d’œuvre», souligne Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec.

«J’ai une douzaine d’enfants qui attendent toujours de savoir s’ils auront une place en camp de jour ou pas. Ça va dépendre si j’ai un moniteur de plus», déplore en effet Marcel Alwan, du camp de jour Lapinou Lapina à Montréal.

Une problématique répandue à la grandeur de la province, alors que les places disponibles pourraient être encore plus nombreuses si le personnel le permettait. C’est le cas du camp Mariste, à Rawdon, qui affiche complet pour plusieurs semaines pendant l’été. Notamment pour les groupes de jeunes âgés de 5 à 8 ans.

Le Camp Portneuf, situé près de Québec, est plein à 93% de sa capacité pour la belle saison. Le recrutement de personnel, tant pour prendre soin des enfants que pour l’entretien ménager et la cafétéria, continue de battre son plein.

«Cette année, on a des listes d’attente d’environ 6 personnes par tranche d’âge pour certaines semaines. Ça fait beaucoup», commente le propriétaire du camp qui accueille des enfants de 3 à 14 ans.

Camp Portneuf

Pour attirer du personnel, Olivier Lauzon tente de se démarquer de la compétition en offrant l’hébergement et la nourriture à son personnel sur place.

Le CESAM, un camp de jour offert à des jeunes de Rosemont, de l’île des sœurs, de Longueuil et de Laval, éprouve aussi de la difficulté à embaucher du personnel qualifié. Les trois dernières années comptent parmi les plus «problématiques» pour l’embauche de moniteurs et d’accompagnateurs.

«Il nous manque encore de moniteurs et de monitrices, on est en période de recrutement depuis février», lance Alain Lépine, directeur de projet du Camp CESAM qui en est à sa 17e année.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Problèmes techniques

Lucie Tremblay, une résidente de Bromont, n’a pas réussi à obtenir les places en camp de jour qu’elle souhaitait pour ses garçons. Elle se retrouve sur une liste d’attente comme de nombreux parents, en raison de problèmes techniques avec la plateforme de réservations en ligne de sa ville.

«Je trouve que c’est vraiment déplorable de faire appel seulement au numérique. Ce ne sont pas tous les parents qui sont à l’aise avec la technologie», déplore celle qui devra faire appel aux services de la ville voisine.

Heureusement pour ses deux filles de 8 ans, Xavier McGuire, qui réside lui aussi en Estrie, a pu contourner le problème informatique du camp de jour de sa municipalité. Il dénonce cependant la situation stressante vécue par plusieurs parents.

«Dès le début j’avais des problèmes techniques et je suis habitué de travailler avec des ordinateurs», déplore le gestionnaire de projet de 38 ans.

Combiné aux manques de places, plusieurs parents ont été pris au dépourvu par la situation.

«On sait qu’il y a des problèmes de main-d’œuvre, mais il y a des solutions qui existent», notamment en offrant de meilleures conditions de travail et des salaires plus compétitifs, conclut-il.

Des camps à la recherche de bénévoles

Une quantité record d’accompagnateurs est recherchée pour permettre à des enfants aux besoins particuliers de participer à des camps de jour.

«Il y a des familles où l’un des deux parents doit se mettre sur le chômage parce qu’il n’y a pas le personnel qualifié pour prendre soin de leurs enfants au camp de jour», déplore Danny Lauzière, directeur de l’Association des parents d’enfants handicapés de Drummondville.

Une situation qui semble empirer depuis quelques années, faute d’accompagnateurs qualifiés.

«Je reçois des appels de parents depuis février, parce qu’ils sont nerveux. Ils veulent que leurs enfants puissent profiter de leur été», ajoute-t-il.

Le Journal a contacté une trentaine de camps de jour aux quatre coins du Québec. L’enjeu de l’accessibilité pour les enfants aux besoins particuliers se fait sentir partout et le manque de parents bénévoles est criant.

«On manque surtout d’accompagnateurs actuellement, pour nous c’est inimaginable de refuser des enfants aux besoins particuliers pour cette raison», lance Olivier Lauzon, du camp Portneuf.

Le propriétaire de l’établissement explore toutes les avenues possibles pour permettre aux enfants en attente d’obtenir une place. Notamment en faisant appel à d’anciens employés expérimentés et même à des techniciennes en éducation spécialisée pour prêter main-forte.

«Il y a des niveaux de besoins qui doivent être comblés, parfois des enfants ne peuvent tout simplement pas aller aux toilettes sans aide», constate Alphonse Esteve, président du CESAM.

Si bien que parfois, des membres de la famille d’un enfant l’accompagnent au camp de jour pour lui permettre d’y participer.

«On doit redoubler d’efforts pour trouver des accompagnateurs, il y a des enfants [qui ont besoin d’assistance] pour qui la place au camp n’est pas assurée», constate Jolaine Beausoleil coordonnatrice des loisirs Bon-Pasteur à Laval.