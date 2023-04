Les profs doivent maintenant enseigner dans un monde devenu fou

On a beaucoup parlé, cette semaine, de ces deux enseignants qui ont pété les plombs devant leurs élèves.

C’est évidemment impardonnable, et tous ont condamné, avec raison, ces individus ayant perdu le contrôle d’eux-mêmes en offrant une image bien gênante de la profession enseignante.

Mais on ne peut se contenter de s’indigner de ces deux dérapages. Et il faut oser se demander dans quel environnement les enseignants sont de plus en plus appelés à évoluer : un environnement pouvant les pousser aux pires excès.

Autorité

Certes, les enfants, depuis la nuit des temps, sont turbulents. Ils le sont de nature. Mais notre époque, pour mille raisons, les rend encore plus difficiles à gérer.

L’effondrement de la famille traditionnelle, en particulier, et de l’autorité, en général, a des conséquences sur le rapport entre le maître et l’élève.

On a beau en faire des tonnes sur l’enfant-roi, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une réalité.

Et souvent, les enfants jouent leurs parents contre les professeurs – le monde adulte n’est plus capable de faire preuve de solidarité.

L’éducation par les écrans, par ailleurs, a anéanti la capacité de concentration des jeunes, qui ne comprennent plus le rythme de l’école.

On ajoutera à cela qu’au nom de l’inclusion, l’école a de plus en plus eu tendance, au Québec comme ailleurs, à intégrer dans les classes ordinaires des enfants à problèmes.

Inclusion

Les uns ont des troubles d’apprentissage et ralentissent le groupe, les autres ont souvent des problèmes de comportement et peuvent transformer une classe en bordel. Alors dans cet environnement débile, des profs pètent les plombs.

Qu’on comprenne bien : je n’excuse pas un seul instant les deux enseignants dont je parlais en début de chronique. Mais il faut se demander comment l’école peut rendre fous ceux qui devraient la servir, et que faire pour corriger la situation.