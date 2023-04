Demi-finales de la LHJMQ: les Remparts arrachent le premier match

Les Remparts ont gâté la foule record qui s’était déplacée pour les voir, vendredi au Centre Vidéotron, en remportant le premier match de la série demi-finale face aux Olympiques de Gatineau par la marque de 5 à 2.

Devant 17 461 spectateurs - un record pour la concession, et la deuxième meilleure assistance de l'histoire du circuit - les deux puissances n'ont pas toujours offert le spectacle attendu... jusqu'en troisième période.

Car oui, malgré l’écart de trois buts, ce dernier engagement aurait facilement pu faire pencher la balance en la faveur des visiteurs.

Les Olympiques ont bourdonné en territoire des Remparts pendant de longues minutes, forçant William Rousseau – et son poteau – à se dresser à quelques occasions alors que son équipe menait par un but.

Plusieurs estimaient que cette série en serait une de gardiens, avec Rousseau d’un côté et Francesco Lapenna de l’autre.

Et ils ne s’étaient pas trompés: le portier des Remparts a terminé la rencontre avec 24 arrêts, pendant que celui des Olympiques en stoppait 30.

«William a été extraordinaire. Les deux gardiens ont été très bons, mais Will a fait les bons arrêts aux moments clés, en première et en troisième, notamment sur des échappés», a souligné son entraîneur-chef, Patrick Roy.

Pas «chanceux»

Si Louis Robitaille et ses Olympiques comptaient bâtir sur leur excellent début de troisième période pour le reste de la série, qui se poursuivra dimanche, Patrick Roy ne croyait pas pour sa part que les Remparts ont été «chanceux» de s’en être sortis avec la victoire, même si son gardien a dû réaliser quelques gros arrêts en troisième.

«Non. On a eu quelques moments où on a été moins bons, mais eux aussi, a pointé Roy. Je pense que les chances de marquer ont fini 18 à 17 en notre faveur. Les deux gardiens ont été très bons et les deux équipes ont eu leurs chances de marquer.»

L’entraîneur-chef préférait voir cette fin de match, mais même, toute la rencontre, «comme une bonne expérience pour ses joueurs».

«Ç’a été, pour moi, tout un match de hockey. Je ne sais pas si ça nous donne du momentum, mais une chose est claire: on mène 1 à 0 dans la série. Nos gars vont grandir de ce match-là», a-t-il ajouté.

Robidas délivre les fans

C’est finalement Justin Robidas qui a inscrit le but d’assurance avec moins de deux minutes à jouer, délivrant du même coup les quelques 17 400 qui s’animaient à chaque mise en échec.

Puis, James Malatesta a marqué son deuxième du match dans un filet désert.

Le capitaine Théo Rochette, avec son deuxième seulement des séries, et Evan Nause avaient auparavant compté les autres filets de Québec.

La réplique de Gatineau est venue des bâtons de Zachary Dean et Colin Ratt.