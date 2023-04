LNH: on veut toujours Pierre-Luc Dubois à Montréal

Pierre-Luc Dubois et les Jets de Winnipeg ont été rapidement éliminés, mais Kent Hughes doit encore essayer d’acquérir les services du Québécois.

Tout comme son équipe, Dubois avait bien entamé la série face aux Golden Knights de Vegas. Dans un gain de 5 à 1, l’attaquant de puissance avait été choisi la première étoile de la rencontre grâce à une production d’un but et une aide.

Après avoir perdu le deuxième match, les Jets ont fait preuve de caractère en comblant un déficit de trois buts en troisième période lors du troisième match. Vegas s’est toutefois sauvé avec la victoire en deuxième prolongation.

C’est à ce moment que la chaîne a débarqué.

Bien que Dubois ait touché la cible dans une cause perdante lors du quatrième duel, il est tombé à plat, comme ses coéquipiers.

Pas le seul à blâmer

Certains diront que l’absence du défenseur Josh Morrissey et de Mark Scheifele a fait mal, mais plusieurs se demandent où étaient les Dubois, Kyle Connor, Nikolaj Ehlers et Blake Wheeler quand ça comptait.

Dans les médias de Winnipeg, les chroniqueurs pointent du doigt Dubois. Ils l’accusent d’avoir manqué d’intensité et d’avoir déjà la tête ailleurs... possiblement à Montréal.

Au début des séries, la valeur du Dubois était élevée. Elle a certainement diminué un peu, mais il n’en demeure pas moins que Winnipeg ne le laissera pas aller pour des pinottes.

Même si Dubois n’a pas été capable de mener son équipe au deuxième tour, il demeure un bon joueur et on le veut toujours à Montréal. Mais tout dépendra du prix à payer.

Et Dubois n’est certainement pas le seul à blâmer pour les malheurs des Jets. L’entraîneur Rick Bowness n’a pas mâché ses mots après l’élimination des siens, étant «déçu et dégoûté» par le manque de désir de vaincre de ses protégés. Mais Bowness n’a pas été capable de soutirer le meilleur de ses joueurs. Est-ce qu’il a encore sa place avec les Jets? Et le directeur général Kevin Chevaldayoff?

Les Leafs sont dans le trouble

L’autre équipe canadienne, les Maple Leafs, est dans une mauvaise posture. Ils ont laissé le Ligthning revenir dans la série. Toronto aurait pu conjurer le mauvais sort et envoyer Tampa Bay en vacances en cinq matchs. Mais non. Même les amateurs torontois ne semblent plus y croire. La foule était d’un calme désarmant hier au Scotiabank Arena.

Il faut dire que le Lightning connaît le tabac. Elle a atteint la finale de la Coupe Stanley lors des trois dernières saisons, soulevant le gros trophée à deux occasions. Les joueurs de Jon Cooper ne sont pas stressés, ils ne s’énervent jamais. Ils sont déjà passés par là.

C’est mental, c’est une question psychologique. La malédiction des Leafs, qui n’ont pas franchi le premier tour depuis près de 20 ans, ça joue dans la tête des joueurs, des entraîneurs et du DG Kyle Dubas.

De longues séries

La meilleure préparation en vue d’une prochaine série, c’est d’éliminer ses rivaux rapidement afin de profiter d’un plus grand nombre de jours de repos et éviter de voyager. Les Leafs ont échoué à ce chapitre, tout comme les Rangers de New York, les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline, qui se compliquent la tâche royalement.

Toutes les confrontations, à l’exception de celle remportée par Vegas, se termineront en six ou en sept matchs. Et avant les parties de vendredi soir, 11 duels avaient nécessité la prolongation. C’est beaucoup de hockey.

La fatigue et les blessures viendront malheureusement ternir le spectacle. Je signe et je persiste: des périodes supplémentaires à 3 contre 3 aideraient grandement.

J’ai beaucoup de respect pour les athlètes, mais ils sont des humains. Si la finale de la Coupe Stanley est ennuyante, je vous aurai averti.

–Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Deux poids, deux mesures

Cale Makar a été suspendu seulement un match pour avoir projeté dans la bande Jared McCann alors que le jeu était terminé et que l’attaquant du Kraken de Seattle ne s’attendait pas à être frappé. Le marqueur de 40 buts n’a pas joué mercredi. Le Kraken a toutefois profité de l’absence de Makar pour l’emporter et mener 3 à 2 dans la série. De son côté, Michael Bunting, des Leafs, a reçu une suspension de trois matchs pour une mise en échec à la tête d’Erik Cernak, du Lightning. On dirait que les vedettes ont des petits passe-droits. Et je ne comprends pas pourquoi l’entraîneur Sheldon Keefe n’a pas ramené Bunting, un marqueur de 20 buts, dans sa formation hier. Le DG Kyle Dubas aurait dû s’en mêler. Les Leafs ont besoin de buts pour gagner.

La classe de Raymond Bourque

Sous la plume du collègue Stéphane Cadorette, Raymond Bourque a reconnu que lui et Patrice Bergeron sont les meilleurs défenseur et attaquant québécois de l’histoire des Bruins. Évidemment, Bobby Orr demeure au sommet. Les commentaires de Bourque me font penser à ceux de Serge Savard à l’endroit de Guy Lafleur. Toujours avec classe et admiration. Je me souviens quand les Bruins avaient retiré le numéro 7 de Phil Esposito. Le jeune Raymond, que j’avais en passant échangé à Sorel quand j’étais avec les Draveurs de Trois-Rivières (!), avait enlevé son chandail numéro 7 pour qu’il soit hissé dans les hauteurs du vieux Garden afin d’enfiler un nouveau chandail avec le 77.

Tout un spectacle à prévoir dans la LHJMQ

On ne pouvait pas demander mieux. Les quatre meilleures équipes de la LHJMQ se retrouvent dans le carré d’as. Les Remparts de Québec contre les Olympiques de Gatineau. Le Phoenix de Sherbrooke face aux Mooseheads de Halifax. C’est la première fois que les quatre formations en demi-finales ont amassé au moins 100 points durant le calendrier régulier. C’est aussi un baume sur une saison difficile et tous les scandales qui ont éclaté, menant à la démission du commissaire Gilles Courteau. L’engouement pour les séries ne pouvait pas arriver à un meilleur moment pour son remplaçant, Mario Cecchini. Tout le monde en sortira gagnant, les équipes, les joueurs, les partisans et les propriétaires passionnés.