Marchand rencontre le PDG d’Ubisoft

PARIS | Le maire de Québec a obtenu une rencontre « intéressante » hier avec le PDG d’Ubisoft dans le cadre de sa mission en Europe.

À Paris, il a participé à une discussion de 45 minutes avec Yves Guillemot, en marge du programme de la réunion de l’Association des maires francophones.

Les journalistes n’y étaient pas admis, mais le maire a résumé son entretien par la suite.

Créer un lien

Pour Bruno Marchand, cette occasion de faire le point avec l’entreprise française conceptrice de jeux vidéo, qui a un bureau à Québec, a permis de « créer le lien et de s’assurer des perspectives d’avenir ».

Mais le maire allait aussi à la rencontre de l’entrepreneur pour connaître sa perception de Québec.

« Tout était ouvert. C’était positif, c’était intéressant. »

Il a aussi reçu le même discours qu’il a entendu de plusieurs chefs d’entreprises depuis le début de sa mission.

« Les villes qui ne font pas la transition, ne prennent pas des décisions courageuses, vont être des villes qui vont être dépassées. »

Qualité de vie

Le maire rappelle que l’attraction de Québec vient de sa qualité de vie, un fort argument de vente pour les entreprises.

Les dirigeants d’Ubisoft « choisissent une ville pour son niveau d’éducation, le lien avec le monde scolaire et les universités, les lieux innovants, la main-d’œuvre de qualité. Mais aussi pour la capacité d’attirer et d’avoir une qualité de vie. Et ça, Québec leur offre. »

Le maire compte bien « amplifier » ces facteurs attractifs.