Mimz: des vêtements faits à Québec

Mimz, c’est un petit miracle de pandémie et la renaissance d’une jeune femme durement éprouvée par les accidents et la maladie. Émilie-Rose Couture n’a jamais pu réaliser son rêve d’étudier en mode, mais elle a trouvé la force d’en vivre et de lancer une entreprise qui fabrique des vêtements au Québec.

À 23 ans, elle imagine des collections, travaille avec une équipe de huit personnes et collabore avec plusieurs couturières dans la capitale.

« J’ai lancé ça sur un coup de tête au début de la COVID et ça ne s’est jamais arrêté parce qu’il y avait une grande demande », lance Émilie-Rose, tout sourire.

Après quelques semaines de confinement, son père Guy, aussi entrepreneur, lui a conseillé de se trouver un projet, sinon elle allait beaucoup trop s’ennuyer.

Peu de temps après, elle créait une « story » sur Instagram pour trouver designers et couturières.

Un mois et demi plus tard, en juin 2020, elle lançait une première collection, vendue exclusivement en ligne.

On dit tout le temps que les couturières, ça ne se trouve presque plus au Québec, mais toutes celles qui travaillaient à fabriquer les costumes des danseurs de compétition n’avaient plus de boulot puisque le sport ne pouvait plus être pratiqué à ce moment.

Des maillots aux vêtements

Émilie-Rose avait commencé le commerce en ligne avec les maillots avant ses 20 ans. Le prêt-à-porter a été une suite logique et il est fabriqué sur commande, puis livré en quelques jours chez la cliente.

« Cela permet d’éviter du gaspillage vestimentaire : on produit selon le besoin », dit-elle.

Ancienne voltige de cheerleading, Émilie-Rose a dû faire le deuil de ce qui était sa grande passion à cause d’une grave commotion cérébrale en 2013.

Elle ne s’en remettait pas, s’évanouissait à tout moment, perdait ses forces et peinait à supporter le bruit.

Frôler la mort

L’investigation qui a suivi a amené un nouveau choc : tumeur au cerveau. Il a fallu deux opérations pour la soigner, et c’est venu avec une dépression, et des années de médication et de suivis en psychiatrie.

De quoi forger la résilience, une qualité bien utile pour une entrepreneure.

« Je vis le rêve autant que j’ai vécu le cauchemar. Quand il y a des mauvaises journées, je me dis tout le temps que ça ne peut pas être pire que ce que j’ai vécu », philosophe-t-elle.

À cause des séquelles de la maladie, Émilie-Rose n’a pas pu poursuivre ses études en mode, un programme où les journées étaient trop longues pour ses capacités d’alors.

Mais elle a fait son cégep en sciences humaines et elle a réussi à faire un bac en deux ans, à distance, pendant la pandémie.

Aujourd’hui, elle adore sa vie d’entrepreneure, elle décide de ses journées et se plaît à concevoir des vêtements qui habillent autant les jeunes femmes que sa mère, la productrice Nancy-Florence Savard.

Émilie-Rose voit le potentiel de Mimz encore grand pour les ventes en ligne. Son passage à l’émission Dans l’œil du dragon l’an dernier a été très porteur.

Et cette année, elle a déjà tenu cinq boutiques éphémères, qui font le bonheur des clientes.

La vie peut forcer à enterrer des rêves. Émilie-Rose s’en est inventé d’autres.

En rafale

Entreprendre, c’est ? « Créer son propre chemin, faire différemment. »

Qui t’inspire ? « Ma grand-mère maternelle, qui s’est battue pour le droit des femmes et nous a ouvert les portes. »

Si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours, ce serait ? « De me faire plus confiance. De me dire : ça va aller ! De ne pas avoir peur. »