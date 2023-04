Montmagny: aucun pompier formé pour les sauvetages nautiques

Le service incendie de la Ville de Montmagny possède une embarcation de sauvetage depuis près de trois ans, mais aucun pompier n’a encore été formé pour s’en servir. Un tel outil aurait permis d’intervenir plus rapidement auprès de la jeune notaire, morte noyée lorsque son véhicule a plongé dans la rivière du Sud, la semaine dernière.

« C’est encore pire, ça rajoute que ma fille aurait pu être sauvée. Elle est morte inutilement », affirme, dévasté, le beau-père de la victime, Bertrand Potvin, joint par Le Journal.

Photos fournies par Bertrand Potvin et d'archives, Agence QMI

Sa belle-fille, Josyane Tanguay-Pelletier, 36 ans, a perdu la vie lorsque sa voiture a sombré dans les eaux glacées de la rivière vers 12 h 30, vendredi dernier.

L’automobile a flotté pendant près de 25 minutes, sous le regard impuissant des premiers répondants, qui sont demeurés sur la rive.

Le service incendie de la municipalité de Montmagny possède en effet depuis le mois d’août 2020, une embarcation de sauvetage de type UMA 17, conçue et commercialisée par la famille Lachance, qui exploite l’entreprise Embarcations 4 Saisons et Croisières Lachance.

C’est ce qu’a confirmé le copropriétaire, Jean-François Lachance, qui admet être encore « très affecté » par le drame. « Je connais beaucoup de pompiers du service qui sont encore affectés aussi », dit-il.

Aucune demande de formation

Qui plus est, même après avoir acheté le UMA-17, estimé à 40 000 $, l’administration de la municipalité n’a fait aucune demande de formation pour ses pompiers, dans le but d’effectuer des sauvetages nautiques.

« Je les ai même relancés l’automne dernier, mais j’ai eu comme réponse que la formation ne serait pas cette année », se désole Benoit Ferland, pompier de formation et chef des opérations pour l’entreprise Embarcations 4 saisons.

Questionné par Le Journal, le chef du service incendie de Montmagny, Pierre Boucher, n’a pas souhaité répondre à nos questions, à savoir pourquoi l’embarcation demeurait à ce jour inutilisée par les pompiers.

Une situation « choquante » pour l’entreprise de Montmagny, spécialisée en sauvetage marin, affirme M. Ferland.

Sept sauvetages chaque année

Par ailleurs, Dominic Lachance, également copropriétaire de l’entreprise, lui-même appelé en renfort lors du drame, souhaiterait qu’un « protocole d’urgence » soit mis en place par les municipalités riveraines.

Malheureusement, lorsqu’il est arrivé sur les lieux du drame, la voiture de la victime était déjà submergée. « On s’est mis à l’eau et on a accroché le câble du remorqueur pour sortir la voiture », raconte-t-il.

Chaque année, l’entreprise effectue au moins sept sauvetages d’urgence entre Berthier-sur-Mer, Grosse-Île, L’Isle-aux-Grues et Montmagny, rapporte-t-il.

« Nous sommes les premiers à être appelés. C’est triste, mais les municipalités ne sont souvent pas équipées, il n’y a pas d’équipe nautique ni d’outil. On est comme sur la liste de rappel par défaut », ajoute-t-il.

– Avec la collaboration de Louis Deschênes