On est le seul maître de son destin

Je suis celui qui signait « Gars triste » le 19 janvier dernier. Je ne m’attendais pas à ce que tu t’arrêtes à me lire si attentivement. Pour quelqu’un qui ne me connaît pas ni d’Ève ni d’Adam, tu en arrives à la même conclusion que ma psy : soit que je manque d’assiduité dans le suivi de ses conseils.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon histoire, je suis le gars de 66 ans amoureux fou d’une femme de 30 ans qui ne parvient plus à se la sortir de la tête. Elle est devenue mon obsession. J’ai même eu du mal à supporter qu’elle soit en couple avec un homme de qui elle a eu une enfant. Ça m’a conduit dans un état d’anxiété généralisée qui m’a presque fait mourir de peine, bien que ça aille mieux actuellement puisque je me suis éloigné de mes idées suicidaires.

Ma blessure est encore là et le temps a encore besoin de faire son œuvre, mais il est clair qu’aujourd’hui, j’ai plus d’outils dans mon coffre et que je ne me laisse plus mener par mon instinct.

Suicide Action me fut une aide précieuse. À la question « pourquoi cette personne, qui dans le fond n’est rien pour vous, prend-elle autant de place dans votre tête ? », je suis désormais capable de répondre « ... qu’avec le temps, elle disparaît peu à peu de mon radar, et que mon espoir le plus grand est qu’elle s’évanouisse complètement ».

Un gars triste

Je vous souhaite d’y parvenir vite et je sens que vous êtes sur la bonne voie. Plus vous remplirez en vous l’espace que vous accordez à cette personne par des pensées pouvant vous procurer une paix intérieure, meilleures seront vos chances d’y parvenir. Ne lâchez surtout pas votre médication et votre bonne hygiène de vie qui sont toujours garantes de succès.