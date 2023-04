Élimination des Jets: Pierre-Luc Dubois pointé du doigt par les médias de Winnipeg

Pierre-Luc Dubois a passé dans le tordeur des médias de Winnipeg quelques heures après l’élimination des Jets au premier tour contre les Golden Knights de Las Vegas.

Dans le Winnipeg Sun, le journaliste Ted Wyman a été virulent à l’endroit de l’attaquant québécois. Il a titré une de ses manchettes : Où était Dubois?

«En regardant le match 5, on pouvait croire que Dubois donnait son meilleur effort. Au lieu de ça, on a eu l’impression qu’il essayait de se sortir de la ville et de l’organisation, le plus rapidement possible après la saison.»

Son collègue Paul Friesen en a ajouté une couche dans un autre papier.

«Sans Scheifele, avec un Nik Ehlers rouillé qui disputait son premier match des séries, Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois devaient être les meneurs à l’attaque, a-t-il écrit. Avant d’écrire son but sans importance en troisième période, Connor avait tellement été invisible qu’il aurait pu être une attraction sur la Strip.

«Idem pour Dubois, qui a joué comme s’il était déjà parti de Winnipeg: il était aux premières loges pour les trois premiers buts de Vegas. Il est bâti pour les séries. Tout le monde l’a dit avant le début des séries. Lors du premier match, il donnait cette impression.

«Toutefois, quand ça comptait le plus, il donnait l’impression qu’il était dans un match hors-concours.»

En direction de Montréal?

La pression sera forte sur le directeur général Kevin Cheveldayoff durant la saison morte. Est-ce qu’il sera tenté d’amorcer une reconstruction en échangeant les membres de son noyau à commencer par Pierre-Luc Dubois? Les amateurs du Canadien suivront les développements avec attention.

Dubois, qui devient joueur autonome avec restrictions, a encore été mêlé à plusieurs rumeurs de transactions cette saison. On a notamment évalué les demandes potentielles des Jets pour une transaction avec le Canadien. Avec l’élimination rapide des Jets, les pourparlers pourraient reprendre plus activement entre les deux formations. Le tout pourrait se conclure lors de la semaine du repêchage à Nashville.

Les Jets ont connu une fin de saison difficile. Ils ont été chauffés par les Flames de Calgary jusqu’à la fin du calendrier régulier. Puis, en séries, leur prestation contre Las Vegas a été décevante.