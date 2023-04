Pierre-Luc Dubois va-t-il maintenant débarquer à Montréal?

L'avenir de Pierre-Luc Dubois dans la LNH a été un sujet polarisant dans les derniers mois. Plusieurs observateurs ont mentionné à maintes reprises que le Québécois serait échangé au Canadien durant la prochaine saison estivale.

Avec l'élimination des Jets de Winnipeg, les rumeurs pourraient reprendre de plus belle au sujet d'une possible transaction avec le Tricolore. La semaine du repêchage, qui se déroulera à Nashville, pourrait donner droit à plusieurs bouleversements. C'est clair que le directeur-général Kent Hughes et le vice-président aux opérations hockey Jeff Gorton ont analysé la performance de Dubois au cours des dix derniers jours. Les recruteurs professionnels sont aussi allés faire leurs devoirs au sujet du Québécois.

Avec les derniers développements, les Jets pourraient accélérer les discussions avec le Tricolore. On a de la difficulté à penser que Dubois pourrait revenir avec la formation manitobaine avec les critiques qu'il vient d'essuyer dans les dernières heures. Il faut maintenant voir si Hughes est prêt à tirer sur la gâchette au sujet de l'athlète de 24 ans.

Si les informations sont véridiques, les dirigeants du Canadien connaissent déjà les demandes des Jets pour les services de Dubois. On peut penser à deux joueurs, dont un espoir de premier plan, avec un choix de première ronde. C'est un prix élevé pour un joueur qui a donné du fil à retordre à certains de ses entraîneurs depuis ses débuts dans la LNH.

Un gros contrat à venir ?

L'agent de Dubois, Pat Brisson, a déjà mentionné que Dubois serait intéressé à jouer pour le Canadien un jour. Une déclaration qui avait provoqué plusieurs réactions surtout que son client était encore sous contrat avec Winnipeg.

Brisson va avoir des discussions avec les Jets au sujet d'une nouvelle entente. Elles pourraient être brèves. Avant la présente saison, Dubois avait accepté une offre qualificative d'une valeur de 6 millions $. Cependant, les négociations pour un contrat à long terme ont achoppé pour plusieurs raisons.

Si le Canadien fait son acquisition, Hughes devra s'entendre à long terme avec le clan Dubois. Chose qui pourrait se faire avant même qu'un échange soit officialisé.

Une chose est sûre, le directeur-général du Canadien devra sortir sa calculatrice. En plus de devoir composer avec plusieurs lourds contrats de l'ère Bergevin, il doit conclure un pacte à long terme avec Cole Caufield. Pour rentrer une possible entente avec Dubois sou le plafond salarial, il devra être très créatif avec son plafond salarial.

Gros ménage chez les Jets

La pression sera forte sur le directeur-général Kevin Cheveldayoff durant la saison morte.

Est-ce qu'il sera tenté d'amorcer une reconstruction en échangeant des joueurs de son noyau à commencer par Dubois ? Ce n'est pas impossible. La fenêtre pour les grands honneurs semble maintenant fermée. Les Jets auront des décisions importantes à prendre avec Blake Wheeler, Connor Hellebuyck, Mark Scheifele et Dubois.

Les quatre pourraient changer d'adresse surtout s'ils peuvent obtenir un gardien de qualité, de bons espoirs et des choix de repêchage dans des transactions. Hellebuyck a une fiche de 1-8 à ses neuf derniers départs en séries. Ça ne vaut pas cher la livre sans compter qu'il a été déclassé par celui qui était son réserviste avec les Jets dans les dernières années. Un dossier à suivre...