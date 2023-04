Pleins feux sur Québec: 72e Gala Rouge et Or présenté par Banque Scotia

C’est mercredi le 26 avril dernier, au PEPS de l’Université Laval, qu’a eu lieu le dévoilement des nominations aux différents prix du 72e Gala Rouge et Or présenté par Banque Scotia. Chaque année, le programme Rouge et Or du Service des activités sportives de l’Université Laval rend hommage à ses athlètes-étudiants dans le cadre de cet événement. Celui-ci permet de souligner les performances exceptionnelles des athlètes qui se sont le plus illustrés au cours de la dernière année. C’est au Centre des congrès de Québec, le mercredi 3 mai prochain, que les étudiants-athlètes les plus méritants de la campagne 2022-2023 seront récompensés. Un total de 11 prix et honneurs sera remis, dont la recrue féminine et masculine de l’année. Le vote du public est également sollicité pour couronner le moment le plus spectaculaire, la séquence « wow » de la saison 2022-23.

►Rendez-vous sur les réseaux sociaux Rouge et Or et au rougeetor.ulaval.ca pour plus d’information.