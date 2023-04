Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge: la caserne 10 inaugurée trois ans après un important dégât d'eau

Trois ans après un important dégât d'eau qui l'a rendue inutilisable, la nouvelle caserne numéro 10 de l'avenue Jules-Verne, dans l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge a été inaugurée vendredi matin grâce à un investissement municipal de 6,2 millions$.

La caserne a été construite et aménagée, sur le même site, selon les normes actuelles. Cela inclut des aires de vie compartimentées, une ventilation indépendante et la filtration par captation à la source des véhicules.

Habitués par la nature de leur travail à aider les personnes sinistrées, les pompiers se sont retrouvés eux-mêmes dans cette désagréable situation en avril 2020 lorsque le sous-sol de l'ancienne caserne a été inondé, a rappelé le chef du Service, Christian Paradis.

Ce dernier a ajouté que la caserne 10 possède un accès rapide aux grands axes routiers, un critère primordial pour la vehicules d'urgence dont les interventions ne doivent souffrir aucun retard.

D'après M. Paradis, le remplacement de la caserne "vient satisfaire aux exigences du Shéma de couvertures de risques en incendie".

Pour Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif et responsable du dossier de la sécurité publique, "la nouvelle caserne saura atteindre les plus hautes exigences de performance auxquelles les pompiers et pompières doivent répondre dans leur quotidien".