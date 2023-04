Sanctionner des propos inappropriés à l’école: un parcours du combattant

Pas facile de sanctionner un enseignant pour des propos inappropriés envers ses élèves : un jeune impliqué dans cette démarche dénonce la lourdeur du processus disciplinaire en place.

Louis Mercier était président du conseil d’élèves de l’école secondaire Sophie-Barat, à Montréal, jusqu’à l’an dernier. Dans ce contexte, il a participé aux démarches disciplinaires visant à sanctionner un enseignant d’expérience qui piquait des colères en classe, allant jusqu’à insulter des élèves.

La situation était connue depuis des années. Des plaintes de parents avaient été faites, mais peu de sanctions avaient été imposées jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle direction d’école, qui a décidé de prendre les choses en main, raconte le jeune homme.

Malgré cette volonté, il aura fallu des enregistrements audio, une pétition, de nouvelles plaintes de parents et un recueil de témoignages anonymes d’élèves pour en arriver, après plus de deux mois de démarches, à une suspension de six semaines sans rémunération pour l’enseignant.

Ce dernier est revenu en classe par la suite et a terminé l’année scolaire. « Certains comportements sont revenus, mais on ne voulait pas se replonger dans un processus lourd qui aurait pris encore plusieurs semaines », raconte Louis.

L’enseignant a maintenant quitté le réseau scolaire pour une retraite anticipée.

Photo Daphnée Dion-Viens

Le jeune homme considère qu’il est difficile de « monter un dossier » contre un enseignant notamment parce que les avertissements disparaissent du dossier personnel parfois après cinq mois, alors que les réprimandes ou suspensions ne sont plus considérées après 12 mois, selon des dispositions qui varient localement d’un centre de service à l’autre.

« Le travail extraordinaire des enseignants [ne doit pas être terni] par les comportements d’une poignée d’individus », affirme-t-il dans une lettre ouverte.

Les syndicats d’enseignants expliquent que ces dispositions existent pour éviter qu’un prof soit pénalisé pendant une longue période par un écart de conduite ponctuel.

Des balises en place

La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini, affirme que toutes les balises sont en place pour protéger les élèves de profs « qui n’ont pas de bons sens ». « Tous les outils sont là pour qu’une direction soit capable de redresser des situations qui sont inacceptables », affirme-t-elle.

À la Fédération des directions d’établissement d’enseignement, son président Nicolas Prévost affirme aussi que « tous les outils sont en place », même s’il s’agit de processus parfois « difficiles et complexes ».