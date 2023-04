Tennis : un nouveau départ pour Eugenie Bouchard, qui garde la tête froide

Admettant avoir beaucoup changé au fil des ans, Eugenie Bouchard est bien loin du cinquième rang de la WTA qu’elle a occupé en 2014 et de ses moments fastes sur le terrain, mais en dépit d’une longue traversée du désert, elle n’a pas lancé la serviette et se dit prête à vivre d’autres bons moments dans le monde du tennis.

Détentrice du 285e rang du tennis mondial, l’athlète de 29 ans a vécu sa part d’ennuis dans les dernières années, que ce soit des blessures à l’épaule et au genou ou des défaites qui se sont enchaînées sur le court. Sa dégringolade au classement l’a contrainte à se soumettre aux qualifications de certains tournois importants auxquels elle souhaitait participer; c’était d’ailleurs le cas à Madrid ces jours-ci, un événement se voulant une excellente préparation aux Internationaux de France prévus dans quelques semaines.

Et la Québécoise a effectué un pas important en assurant sa qualification et en atteignant le deuxième tour. Loin de crier victoire, cependant, elle entend tout faire afin de poursuivre sur la bonne voie.

«J’ai disputé de bons matchs et je suis fière d’avoir pu jouer une autre rencontre. Les affrontements, c’est ce qu’il me faut actuellement, car je me suis retrouvée à l’écart assez souvent pendant longtemps. C’est une sorte de nouveau départ pour moi», a-t-elle affirmé en entrevue au site de la WTA plus tôt cette semaine.

Effectivement, une grande dose d’humilité est nécessaire pour accepter l’obligation de gravir à nouveau les échelons. Avant son passage en Espagne, Bouchard avait pris part à un événement de l’ITF au Portugal doté de bourses totalisant 100 000 $ et elle s’est inclinée à son deuxième duel. L’ère de sa finale à Wimbledon en 2014 est, disons-le, révolue.

Par contre, la joueuse concernée semble sereine et disposée à vivre le tennis différemment. «C’est difficile de réconcilier les deux époques : c’est presque deux carrières distinctes. On dirait que ça fait un bout de temps, mais aussi, pas tant que cela. C’est encore moi, sauf que parfois, je me dis que ça fait tellement longtemps, a-t-elle estimé. Je suis une personne et une joueuse différente. Donc, je conserve les souvenirs, la confiance et la certitude que je me suis rendue là, mais je comprends également que nous sommes une décennie plus tard et que je dois regarder en avant en étant ce que je suis aujourd’hui. Je dois affronter les joueuses du moment présent.»

Finie la douleur

Ses problèmes à l’épaule droite ayant requis une opération et une absence de 17 mois en 2021 et 2022 ont constitué un écueil qui a eu des conséquences sur son parcours professionnel. Sa persévérance a été mise à rude épreuve.

«C’est l’équivalent d’être forcé à ne pas faire ce qu’on aime, de se retrouver de force sur le banc. Cela requiert énormément de patience et il m’a fallu du temps, a-t-elle dit. Or, je ne suis pas vraiment patiente, ainsi, j’ai dû travailler cela. Néanmoins, je savais que voulais revenir au jeu, puisque je ne souhaitais pas qu’une blessure dicte l’allure de ma carrière.»

Pourtant, Bouchard pourrait bien se permettre de concentrer ses énergies ailleurs. Après tout, le site du circuit professionnel établit ses gains à vie à plus de 6,7 millions $, sans compter ses contrats de commandite. Sur les réseaux sociaux, elle est suivie par quelques millions d’abonnés.

Il reste que l’amour du tennis est bien en elle. À plus court terme, «Genie» espère renouer avec le top 100 mondial, ce qui devrait l’aider à participer à davantage de tournois importants, incluant les étapes du Grand Chelem.

«Je pourrais juste me détendre pour toute la vie, mais ce n’est pas ce que je suis. Voilà pourquoi j’ai obtenu du succès. Je suis une combattante et j’aime travailler fort. Je pourrais m’étendre sur un sofa et regarder Netflix : ça semble attirant, certes, mais après deux jours, je deviendrais folle, a-t-elle indiqué. J’aurais besoin d’un projet, de quelque chose. Pendant que je suis encore jeune, pourquoi ne pas continuer à jouer au tennis? J’entamerai d’autres projets ultérieurement, mais pour le moment, je veux voir ce que je peux accomplir d’ici ma décision de ne plus jouer du tout.»