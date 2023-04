Tout repose sur ce joueur si Tampa Bay veut encore faire vivre le cauchemar aux Maple Leafs

On sait que Andrei Vasilevskiy possède les ressources pour faire la différence. Par contre, cette saison, il semblait avoir perdu cette capacité d’intimider les joueurs adverses avec des arrêts spectaculaires, parfois miraculeux.

Dans le camp du Lightning de Tampa Bay, on s’inquiétait...

S’il ne prend pas le gouvernail, on ne croit pas aux chances de son équipe.

Peu importe l’adversaire.

Or, soudainement, Vasilevskiy, le vrai Vasilevskiy, est apparu, jeudi soir, à Toronto, au grand désespoir des Leafs. Il s’est même impliqué autour de son filet, en fournissant des passes précises à ses défenseurs. On avait l’impression que chaque fois que les meilleurs joueurs des Leafs levaient la tête, il n’y avait pas d’espace pour surprendre le gardien.

Peut-il répéter? Sans doute... et a-t-il vraiment le choix? Tout repose sur lui. À moins que les Maple Leafs soient à nouveau plongés dans le doute. Chaque printemps, on bousille des occasions de passer le K.-O. à l’adversaire...

Au fait, qui est au juste Akira Schmid? Il est un membre en règle de la communauté suisse qu’on retrouve chez les Devils du New Jersey. Plus important, encore, il se comporte comme... Martin Brodeur, qui doit apprécier les performances étonnantes et surtout exceptionnelles de ce gardien de 22 ans.