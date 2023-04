Trois fois 20 ans!

Photo fournie par la municipalité

Pierre Lefrançois (photo), maire depuis 2001 de la municipalité de L’Ange-Gardien située dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, fête aujourd’hui, pour la troisième fois, ses 20 ans. Selon mes sources, monsieur le maire, sexagénaire est au pays d’Elvis (Memphis Tennessee) avec sa conjointe Guylaine. Vive le King et vive monsieur le maire !

Un Pomerlo à Ginette Reno

Mélissa Pomerleau, artiste multidisciplinaire et femme d’affaires connue sous le nom d’artiste de « Pomerlo » a profité du récent passage de la chanteuse Ginette Reno à Sainte-Marie (Beauce), lors de sa tournée promotionnelle (album et livre), pour lui remettre, en main propre, une œuvre nommée Éclat des cœurs. L’œuvre d’une dimension de 24’’ x 30’’, tirée de la collection « Humain » de l’artiste, était accompagnée d’un court texte, dont voici un extrait : « Ce sont les petites choses qui, lorsqu’elles sont faites de manière répétée dans la bienveillance, s’additionnent au fil du temps pour avoir le plus grand impact. Et votre présence est probablement l’une des façons les plus gentilles et les plus authentiques d’exprimer notre gratitude aujourd’hui. »

La Boîte des Petits Frères

À l’occasion de la fête des Mères, l’organisme Les Petits Frères de Québec propose un souper gastronomique pour deux livré à domicile en partenariat avec le Restaurant Trattoria La Scala. La Boîte gastronomique (photo) comprend un délicieux repas (sous vide) 3 services, accompagné d’une bouteille de vin, d’une bière de la Brasserie Malco et d’un sac de café de qualité provenant de Fantôme Café. Le coût de la Boîte est de 250 $ (possibilité de recevoir un reçu de 100 $ pour fins d’impôt) et la date limite pour passer une commande est le 10 mai alors que les dates de livraison sont les 12 ou 13 mai. Les profits permettront à l’organisme de poursuivre sa mission et de transformer la vie de nombreuses personnes du grand âge isolées. Pour commander ou pour faire un don : 418 683-5533 poste 3 ou boitegastronomique.com

Nouveau DG chez RO-MAIN

Serge Labrecque (à gauche sur la photo), président de RO-MAIN, m’annonce la nomination de Daniel Voyer (à droite) à titre de directeur général de l’entreprise. M. Voyer est ingénieur mécanique avec tout près de 30 ans d’expérience en gestion comme cadre supérieur, actionnaire et même propriétaire d’entreprises, en plus d’avoir enseigné au niveau collégial en génie industriel. Il a passé les 10 dernières années à la direction générale de Développement PME Chaudière-Appalaches. Fondée en 1999 par Robert et Germain Labrecque, tous deux éleveurs de porcs, RO-MAIN, située à Saint-Lambert-de-Lauzon, conçoit, fabrique et distribue des produits et technologies novatrices dans le domaine agricole pour les secteurs porcin et avicole.

Anniversaires

Ginette Reno (photo), chanteuse et actrice québécoise, 77 ans... John R. Porter, historien (ex-Musée National des Beaux-arts du Québec), 74 ans... Jessica Alba, actrice américaine, 42 ans... John Daly, ex-golfeur professionnel de la PGA, 57 ans... Penelope Cruz, actrice espagnole, 48 ans... Lyne Fortin, soprano québécoise, 61 ans... Dorothée Berryman, comédienne, actrice et chanteuse, 75 ans.

Disparus

Le 28 avril 2021 : Michael Collins (photos), 90 ans, astronaute américain membre d’Apollo 11, est resté en orbite pendant que ses compères de mission Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenaient les premiers hommes à marcher sur la Lune... 2019 : John Singleton, 51 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2017 : Jean-Marie Brousseau, 66 ans, chroniqueur chasse et pêche de Québec... 2016 : Gilles Lessard, 83 ans, président honoraire de Lessard Hyundai... 2015 : René Féret, 69 ans, réalisateur scénariste producteur et acteur français... 2015 : Jack Ely, 71 ans, chanteur et guitariste américain Louie Louie... 2014 : Edgar Laprade, 94 ans, joueur de hockey avec les Rangers de NY entre 1945 et 1955... 2011 : William Campbell, 84 ans, acteur américain...

2009 : Ekaterina Maximova, 70 ans, célèbre danseuse russe... 2007 : Bertha Wilson, 83 ans, la première femme à siéger à la Cour suprême du Canada... 2007 : René Mailhot, 64 ans, grand vulgarisateur des questions internationales... 2002 : Stanley M. Cosgrove 90 ans, peintre québécois...1995 : Denis Nadeau, 63 ans, chef de police de Sainte-Marie de Beauce, décédé en devoir.