Trudeau: une éternelle machine à scandales

Justin Trudeau est un premier ministre exceptionnel. Aucun de ses prédécesseurs ne lui arrive à la cheville et parions qu’aucun de ses successeurs ne pourra jamais l’égaler.

Exploit

Non seulement Justin est-il une machine à scandales, mais lui seul réussit le formidable exploit de combiner l’irresponsabilité financière totale, le mépris incommensurable des citoyens et le paroxysme de l’arrogance. La subvention de 13 milliards de dollars sur 10 ans accordée à Volkswagen en est un parfait exemple.

Premièrement, Trudeau défend sa décision en prétextant la création de 3000 emplois. Or, il semble oublier que cela représente 433 333 $ par emploi, par année, alors que le salaire annuel moyen payé par Volkswagen au Canada est d’environ 50 000 $.

Deuxièmement, Trudeau choisit d’aider une entreprise étrangère ayant réalisé des bénéfices de 34 milliards de dollars, en hausse de 12,5 % en un an, mais reste insensible devant la hausse de 37,2 % des dossiers d’insolvabilité d’entreprises bien canadiennes.

Troisièmement, Trudeau privilégie une entreprise délinquante multirécidiviste à l’origine de la plus importante fraude de l’industrie automobile. Le scandale du « dieselgate » a montré que le géant avait délibérément truqué 11 millions de véhicules diesel de manière à cacher les émissions pouvant dépasser jusqu’à 40 fois les normes légales.

Finalement, Trudeau vient piger un peu plus dans les poches des contribuables alors que les déficits, qu’il enchaîne depuis 2016, se poursuivront au moins jusqu’en 2028. Sans oublier que la dette a doublé depuis sa première élection pour atteindre maintenant un sommet historique.

Plaie

En résumé, nous sommes dirigés par un professeur de théâtre incapable du moindre calcul élémentaire, mais qui endette sa population et use de prétextes pour manipuler et rançonner le citoyen lambda afin de garnir le coffre d’une entreprise étrangère voyou.

Mais qu’est-ce que les Canadiens ont fait au bon Dieu pour mériter une plaie pareille ? Je sais...

Ils ont élu un candidat parce qu’il était « tellement mignon » !