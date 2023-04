Une maison dédiée aux personnes autistes à Saguenay

Les personnes autistes peuvent désormais profiter d'une toute nouvelle maison de répit à Saguenay, appelée Le Repaire. Un projet de plus de 650 000 $ sur lequel l'organisme Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean travaille depuis plus de trois ans.

Il s’agit de la seule maison de répit à Saguenay qui est entièrement dédiée aux personnes vivant sur le spectre de l’autisme. L'endroit est ouvert aux usagers depuis septembre dernier, mais son dévoilement officiel a eu lieu ce matin, dans le cadre du mois de l'autisme.

«Ça prenait un espace plus grand avec des pièces plus grandes parce que l'autisme demande à ce qu'on ne soit pas trop près l'un de l'autre. Un potentiel qu'on n'avait pas dans nos autres lieux de travail», a expliqué Guylaine Cauchon, directrice de l’organisme Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’objectif était de regrouper ses trois lieux de services sous un même toit dans le but d’optimiser ses ressources, mais aussi les coûts de location. L’organisme peut maintenant dire mission accomplie et les usagers aussi, puisqu’ils ont maintenant leur propre repère.

«Ça évoque un lieu de rassemblement, un lieu où on se sent à notre place parce que c'est difficile d'intégrer la différence dans le monde des personnes “normales”. Ce qui est fabuleux avec ça, c'est qu'on se dit qu'on est tous pareils quand on est avec des personnes qui ont la même différence que nous», a expliqué Olivier Martel, qui vit avec le trouble du spectre de l’autisme.

C’est David Baril, l’un des usagers du repère qui a trouvé le nom de l’endroit.

«Ça fait un bel espace autant pour respirer mais aussi pour ceux qui veulent bouger, comme danser. Ça représente beaucoup, voire tout autant pour ceux qui fréquentent ici, mais aussi pour les parents», a-t-il affirmé.

«Quand ils viennent ici on a aucune inquiétude, on sait qu'ils sont encadrés, qu'ils sont supervisés. Moi je pars le cœur léger. Et ça nous permet une petite fin de semaine de couple parce que la routine au quotidien ce n'est pas toujours facile», a confié Nathalie Côté, maman d’un garçon autiste et famille d’accueil pour un enfant, lui aussi autiste.

Demande importante

Ce projet comble de nombreux besoins dans la région puisque la demande est importante, et les nouvelles inscriptions, en hausse. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte actuellement plus de 350 membres, dont 34 nouvelles inscriptions cette année. Un record selon la directrice de l’organisme.

La maison peut accueillir jusqu'à 14 utilisateurs de 5 ans et plus, les fins de semaine et lors des camps d'été.

«On a une subvention annuelle de près de 500 000 $ pour nous aider à offrir les services. Une fin de semaine de service pour une personne, c'est des coûts d'environ 1700 $ pour l'organisme, et on demande une contribution aux parents de 121 $. On essaie d'épargner ici et là pour faire en sorte que le parent ne soit pas pénalisé au niveau financier et puisse profiter de nos services», a expliqué Mme Cauchon.

Les usagers disposent de trois salles de bain, cinq chambres et plusieurs pièces adaptées à leurs besoins, dont une salle multisensorielle et une aire de repos.

«J'envie beaucoup les plus jeunes personnes qui sont autistes, parce qu'ils pourront en profiter vraiment à temps plein de ce repère-là. Que ce soit avec des jeunes ou des adultes, on est heureux ici, on se sent rassemblés», a admis Olivier Martel.

L'organisme souhaite offrir dans le futur, au Repaire, des conférences qui seront adaptées aux besoin des parents de personnes autistes.