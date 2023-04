Valeur de plus de 200 M$: cette collection de bijoux pourrait fracasser un record

La vente aux enchères de la collection de bijoux de la défunte milliardaire autrichienne Heidi Horton devrait battre un record établi il y a plus de dix ans.

Les 700 bijoux appartenant à Mme Horton sont évalués à plus de 200 M$, selon la société de vente aux enchères internationale Christie’s.

Présentée comme étant «la plus grande et la plus précieuse» collection de bijoux privés jamais mise aux enchères, Christie’s a déclaré à CNN qu’elle devrait «éclipser» la collection d’Elizabeth Taylor 2011 et les enchères de Maharajas & Mughal Magnificence 2019, qui sont les deux seules collections de bijoux à atteindre plus de 100 M$.

Actuellement, c’est la collection de l’actrice Elizabeth Taylor qui a réalisé cet exploit. En 2011, ses joyaux ont été vendus près de 157 M$.