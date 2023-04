Voilà ce qui se dit à travers la ligue sur Kent Hughes et Pierre-Luc Dubois

Tout d’abord, Kevin Cheveldayoff sera-t-il celui qui prendra les décisions alors qu’on devra relancer la concession des Jets de Winnipeg?

Et si jamais on lui trouvait un successeur, ce qui demeure probable, puisque l’organisation patauge dans la médiocrité depuis trop longtemps, la philosophie de l’entreprise changerait-elle?

Pour l’instant, les partisans de l’équipe ont les nerfs à fleur de peau.

Les joueurs, plusieurs vétérans, menacent de partir en profitant de leur statut de joueur autonome sans compensation à la fin de la prochaine saison.

Et les propriétaires? Veulent-ils des changements? Le président Mark Chapman a des comptes à rendre aux actionnaires et, habituellement, quand les résultats sont décevants saison après saison, la patience a ses limites.

Été chaud au Manitoba

Par conséquent, se pourrait-il que le dossier Pierre-Luc Dubois se retrouve entre les mains d’un nouveau directeur général? Ce sera un été chaud au Manitoba. Mark Scheifele disputera sa dernière saison avant l’autonomie complète. Même scénario pour Blake Wheeler. Également, les défenseurs Brenden Dillon et Dylan DeMelo pourront se prévaloir de leur statut de joueur autonome sans compensation en juillet 2024.

Et, l’homme fort de cette concession, le gardien Connor Hellebuyck, qui a participé à 69 matchs cette saison, ne demeurera pas à Winnipeg sachant que l’organisation ne pourra aspirer à la Coupe Stanley.

Dubois est l’exception. Les Jets doivent lui faire une offre qualificative en raison de son statut de joueur autonome avec compensation. On connaît déjà ses états d’âme. Il aimerait se retrouver au Centre Bell avec le Canadien.

Quelle sera la position de Kevin Cheveldayoff? S’il demeure en poste, quelles seront les directives de Mark Chapman, le président et copropriétaire de l’équipe? Si Cheveldayoff, qui s’apprête à amorcer une 13e saison comme le grand responsable du secteur hockey de l’entreprise, est libéré de ses obligations, quels seront les plans du nouveau directeur général?

Et, Kent Hughes dans tout ça?

Il aura de la compagnie, c’est évident. À travers la ligue, quand vous discutez avec des gens bien informés, on vous dira: «Kent Hughes aura une très forte compétition de la part d’au moins cinq de ses homologues et peut-être plus. Dubois est un joueur attrayant bien qu’il n’ait jamais franchi le cap des 30 buts.»

Cependant, Hughes possède plusieurs cartes intéressantes. De jeunes joueurs qui ont vécu une expérience unique, l’hiver dernier. Des choix au repêchage, notamment celui des Panthers de la Floride. Quelques vétérans.

Attendre et choisir

Si on ne parvient pas à acquiescer à sa demande, il pourra toujours attendre une autre saison et ensuite identifier l’équipe de son choix.

Il est évident que la facture sera salée si Hughes veut accueillir Dubois dès l’automne prochain. Quel prix veut-il payer? Peut-il alors attendre un an? Assurément. Mais Hughes doit apporter des changements à ses effectifs, oublions le statu quo. Et Dubois veut-il passer une autre saison à Winnipeg? Poser la question, c’est y répondre.

Hughes est un négociateur rusé. Il a sans doute étudié la situation, des dizaines de fois. Il a sa petite idée sur la valeur de Dubois, sur la patinoire quand les Golden Knights de Vegas ont remporté le match jeudi soir. Il a déjà bien établi le prix qu’il est disposé à payer.

Si ça ne fonctionne pas, il faudra attendre l’autonomie complète. Mais, le libre choix comporte des risques.

Hughes n’a aucune garantie que Dubois ne changera pas d’idée. On ne sait jamais. Une équipe de premier plan, une organisation de premier plan, une équipe qui a de grandes ambitions, parfois la tentation est forte.