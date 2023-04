Will Smith est l’un des moteurs offensifs de l’équipe américaine au Mondial des moins de 18 ans

Avant de connaître son sort au repêchage, Will Smith gagne des points avec une participation étincelante au Championnat du monde des moins de 18 ans, en Suisse.

En date de jeudi, le centre trônait au sommet des marqueurs à ce tournoi avec 16 points (6 buts, 10 passes) en seulement cinq matchs. Il se retrouvait au sommet avec ses deux compagnons de trio, Gabriel Perreault, le fils de Yanic, et Ryan Leonard.

Perreault a également récolté 16 points (5 buts, 11 passes), alors que Leonard a obtenu 14 points (7 buts, 7 passes). Les trois joueurs deviendront des choix de premier tour au mois de juin à Nashville. Smith et Leonard devraient logiquement entendre leur nom parmi les dix premiers, alors que Perreault ne devrait pas patienter bien plus longtemps.

«C’est spécial, il y a un lien fort entre nous, a-t-il dit. Nous avons bien joué toute l’année au sein du même trio. Mais j’ai le sentiment que nous avons atteint un autre niveau au U18. Gabe [Perreault] a une grande vision du jeu, il regarde toujours pour savoir où nous sommes sur la glace. Je peux aussi repérer Lenny [Leonard]. Il est le joueur le plus fort que je connaisse. Il crée aussi de l’espace pour ses coéquipiers et il a un tir foudroyant.»

«C’est un mariage parfait, a-t-il continué. Je me considère comme un fabricant de jeux, mais aussi un marqueur. Mes ailiers ont aussi la même capacité. Comme trio, nous sommes menaçants d’un peu partout.»

L’or comme but

En quarts de finale, jeudi, les États-Unis ont triomphé de la République tchèque 4 à 1. Smith a marqué le premier but de la rencontre et Leonard, le deuxième.

«À notre arrivée à ce tournoi, nous avions comme but de repartir avec la médaille d’or, a rappelé Smith. Nous prenons ça un match à la fois, une étape à la fois. Mais c’est possible d’y arriver.»

En demi-finales samedi à Bâle en Suisse, les États-Unis rencontreront la Slovaquie, alors que le Canada jouera contre la Suède.

Des points à la tonne

Décrit comme un centre électrisant par les recruteurs de la LNH et comme un joueur qui peut briser une cheville à un défenseur grâce à ses feintes rapides, Smith a roulé à un rythme infernal toute l’année.

Avec le programme américain des moins de 18 ans, le droitier a récolté 123 points (48 buts, 75 passes) en 58 matchs. Auston Matthews (117) et Jack Hughes (116), deux premiers de classe du repêchage de la LNH, avaient obtenu moins de points au même âge. Il ne s’enflamme toutefois pas avec cette réalité.

«Oui, c’est cool quand je vois des tableaux sur les réseaux sociaux, il y a de gros noms qui ont porté les couleurs du programme américain lors des dernières saisons. J’aimais regarder Matthews, Hughes et Caufield avec l’équipe américaine et je les regarde aujourd’hui dans la LNH. C’est spécial, mais ça reste juste des statistiques. J’ai encore bien des choses à prouver.»

Boston College l’an prochain

Quand on lui demande de décrire ses forces, Smith répond dans le même sens que les recruteurs.

«Mon sens du jeu [hockey IQ] et mon côté imprévisible. Je force mes rivaux à commettre des erreurs. Ils ont tendance à croire que je vais partir d’un côté, mais j’opte pour l’autre direction. J’ai aussi des mains agiles, je peux déjouer des rivaux et faire mal paraître des défenseurs.»

En théorie, Smith poursuivra son apprentissage l’an prochain à Boston College.

«J’ai de la famille qui a étudié là, a-t-il précisé. Ma sœur finira son diplôme l’an prochain en biologie à BC. C’était donc un choix logique pour moi.»

Le numéro deux

Will Smith a expliqué son attachement pour le chiffre deux.

«Je reçois cette question souvent. Mais dans ma jeunesse, j’ai choisi ce numéro en raison de Brian Leetch. Je sais qu’il était un défenseur. J’ai pris ce chiffre pour lui. J’ai gardé le 2 depuis tout ce temps. Je n’ai pas l’intention de le changer, j’ai porté ce chiffre depuis tellement de saisons. L’an prochain, à Boston College, il y a déjà un joueur avec le deux.»

Après une vérification rapide, c’est le défenseur Eamon Powell qui a ce gilet. S’il devait aboutir à Montréal un jour, Smith devrait aussi faire le deuil de ce chiffre attribué normalement à un défenseur. Le deux de Doug Harvey est au plafond du Centre Bell. Et Cole Caufield endosse le chandail numéro 22.

Le baseball

«Il n’y a aucun joueur de hockey dans ma famille, a dit Smith. C’est une histoire étrange. Un ami de mon père avait déposé un chandail de hockey et il m’avait invité à jouer. Mon amour pour ce sport part de là. Je jouais au baseball, plus jeune. J’étais un bon joueur. Je lançais ou je me retrouvais à l’arrêt-court. Si j’avais poussé dans ce sport, je parie que j’aurais eu une chance de connaître une carrière.»

Coéquipier avec le petit frère de Lane Hutson

Au Mondial des moins de 18 ans, Smith partage le même vestiaire que Cole Hutson, le petit frère de Lane, un choix de deuxième tour du CH en 2022. À l’image de Lane, Cole est aussi un défenseur offensif. Il sera admissible au repêchage de la LNH de 2024.

«Je connais Lane et Cole. Ils sont deux bons gars. Ils ont des talents uniques. Cole a du Lane dans le nez. Il joue d’une façon similaire, il est aussi très offensif. Cole deviendra un autre bon défenseur.»