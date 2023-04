DRAPEAU, Georges



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 18 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Georges Drapeau, époux de dame Huguette Poulin. Il était le fils de feu madame Germaine Dufresne et de feu monsieur Napoléon Drapeau. Il demeurait à Lévis.Né au village de L'Isle-Verte le 28 février 1932, il a fait son cours classique au Séminaire de Rimouski, étudié en Génie géologique à l'Université Laval, a fait sa maîtrise à MIT (Boston, É-U), puis son doctorat au Bedford Institute of Oceanography (Halifax, N-É). Après quelques années comme professeur à cet institut, il a été recruté pour être le premier directeur du Laboratoire océanologique de Rimouski, devenu plus tard INRS-Océanologie, là où il y terminera sa carrière et fut nommé professeur émérite. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Georges (Sylvie Rioux), Louis (Suzanne Boismenu) et Michelle (Jeffrey Spate); ses petits-enfants Charles, Antoine, Rachel, Judith et Henri; son frère Pierre (Süzel Back) et sa soeur Marie (feu Jacques Paré); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poulin; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jeanne (Lawrence Crissman). La famille recevra les condoléancesde midi h à 13 h 45, en présence du corps, à la :Une réception suivra. L'inhumation se fera ultérieurement au lot familial du cimetière Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte. La famille tient à remercier le personnel du CIUSSS de Chaudière-Appalaches pour leurs attentions et les bons soins prodigués.