ROY, Marie-Jeanne Poliquin



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 28 décembre 2022, à l'âge deest décédée madame Marie-Jeanne Poliquin, épouse de feu monsieur Paul Roy. Elle demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h00. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Madame Poliquin laisse dans le deuil son fils René Roy (Ginette Fournier), ses petites-filles Jessye-Ann et Catheryne Roy; les enfants de mme Ginette Fournier : Noémie (Alexandre) et Ludovick O'Farrell (Catherine et leurs filles Alice et Simone) ainsi que la mère de ses petites-filles Gisèle Roy. Elle était la soeur de : feu Marie-Marthe (feu Marcel Maloney), feu Fernand (Jacqueline Roy), Liliane (feu Gérard Morissette), feu Georgette (feu Antoine Gaudreault), feu Roland (Raymonde Bouffard). Elle était la belle-soeur de : feu Ernest (feu Rolande Robitaille), feu Yvette (feu Philippe Lacasse), feu Georgette (feu Aurèle Côté), feu Lucie, feu Rolande (feu Clément Gosselin), feu Henri (feu Pierrette Guibault), feu Roger (feu Céline Drouin), Jacqueline (feu Fernand Poliquin), Aline (feu Charles-Émile Samson), feu Rita (feu Pierre Paul Turgeon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Manoir de la Rive Claire et du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :