12 documentaires qui témoignent d’agressions sexuelles

Ça prend un courage énorme pour dénoncer un agresseur. Du temps, il en faut pour absorber les événements, mesurer leur portée, se rebâtir une confiance, oser avouer le crime subi. En matière d’agression sexuelle, il n’y a pas de petits ou de grands méfaits. Il n’y a que des gestes qui perturbent, brisent, hypothèquent la vie de ceux et celles qui n’ont rien demandé. Dénoncer est un choix. Dénoncer est un droit. Dénoncer peut libérer et donner envie de faire œuvre utile, souvent grâce à une démarche intime et personnelle ou parfois devant les caméras.

Témoin C.F.

Photo fournie par Vrai

Des agressions, il y en a dans tous les milieux. Personne n’est à l’abri, pas même nos élus. Les journalistes du Bureau d’enquête de Québecor, Marie-Christine Noël et Mathieu Carnasse, ont accompagné la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dans ses démarches judiciaires contre l’ex-député Harold LeBel. À l’époque des événements, Mme Fournier faisait partie du même parti que son agresseur. Lors de son arrestation en décembre 2020, le nom de la mairesse est sorti momentanément dans les médias, malgré une interdiction de publication. Cette maladresse, qui aurait pu lui être dommageable, Catherine Fournier a voulu la saisir pour faire œuvre utile. L’équipe a ainsi eu accès à toutes les étapes du processus : plainte, témoignages, procès, sentence. Ce documentaire permet aussi de voir l’accompagnement qui est proposé aux victimes dont le désir premier est tout simplement d’être crues.

◆ Diffusé sur Vrai

T’as juste à porter plainte

Photo fournie par Bell Media

Léa Clermont-Dion a aussi eu à passer par un processus judiciaire à la suite d’une agression commise par son patron, un homme connu, alors qu’elle était stagiaire... à 17 ans. Pendant longtemps, on a même tenté de la faire taire et ses démarches furent truffées d’embûches qui auraient pu la décourager. Sa prise de parole fut malgré tout libératrice. Avec d’autres femmes, elle en témoigne, en plus de faire appel à plusieurs experts, journaliste, politicien, avocate et représentante d’un centre d’aide aux victimes.

◆ Diffusé sur Noovo.ca

Pour une culture du consentement

Photo fournie par ICI Télé

Les statistiques sont inquiétantes. On dit qu’une femme sur trois est victime d’agression sexuelle au Canada. Seuls 5 % des agressions seraient signalées à la police. Et malgré le mouvement de dénonciations, il y a toujours des agressions et toujours des femmes qui préfèrent garder le silence. C’est la prémisse de ce documentaire de Jonathan et Jean-Laurence Seaborn qui ont suivi le mouvement Québec contre les violences sexuelles et Viol-Secours pendant 4 ans pour donner une voix aux victimes et à celles qui se battent pour elles.

◆ Diffusé sur ICI Tou.tv

La parfaite victime

Photo fournie par Ici Tou.TV

Monic Néron et Émilie Perreault ont été parmi les premières journalistes à rapporter les témoignages de victimes lors du déclenchement du mouvement #moiaussi au Québec, il y a 5 ans. Avec ce film documentaire, elles ont voulu suivre des victimes à travers les dédales du système judiciaire. Leur constat ? Pour s’en sortir dans le processus de plainte au criminel, il faut être irréprochable. On parle d’une époque pas si lointaine, il y a deux ans à peine, alors que les dénonciations pleuvaient sur les réseaux sociaux par manque de confiance en la justice.

◆ Diffusé sur ICI Tou.tv

Et maintenant

Photo fournie par Vrai

Autre statistique affolante : une femme sur quatre et un homme sur dix auraient été victimes d’agression sexuelle alors qu’ils étaient mineurs au Québec. Depuis plusieurs années, Mélissa Désormeaux-Poulin appuie la Fondation Marie-Vincent qui soutient les jeunes qui subissent de la violence sexuelle. Avec ce documentaire, elle poursuit son engagement. Cinq adultes qui ont été victimes d’agresseurs dans leur enfance témoignent à visage découvert. Ils sont courageux, lucides et résilients et souhaitent que leurs témoignages provoquent des changements.

◆ Diffusé sur Vrai

Priez pour nous

Photo fournie par Bell Media

Trop longtemps l’Église a fermé les yeux sur les abus sexuels que ses membres ont fait subir à ses fidèles. C’est d’une tristesse infinie, de l’abus de pouvoir, de confiance et le poids d’un péché d’autant plus lourd à porter quand on est croyant. Cette série documente la mainmise d’un prêtre qui pendant des années a abusé d’une centaine de femmes au Saguenay. Pour celles qui ont pris la parole, dénoncer est un début de guérison et entreprendre des démarches judiciaires, un début de reconstruction.

◆ Diffusé sur Crave

Weinstein : l’enquête – Catch and Kill

Photo fournie par HBO

Autre prédateur sexuel qui a utilisé son pouvoir et son argent pour agresser pendant plus de 20 ans des femmes rêvant d’Hollywood : Harvey Weinstein. Il est le symbole du mouvement #Metoo. Le célèbre producteur, mainte fois oscarisé, a fait de nombreuses victimes. Ces six épisodes illustrent les témoignages que Ronan Farrow a recueillis pour son balado. Des actrices, des mannequins, des employées, mais aussi des journalistes et des détectives se confient à son micro sur les stratèges de ce prédateur qui croupit désormais en prison.

◆ Diffusé sur Crave

The Case Against Cosby

Photo fournie par CBC

Bill Cosby a fait rire plusieurs générations. Au petit écran, il était à la tête de la famille afrodescendante la plus populaire de l’Amérique. En coulisses, il multipliait les agressions. Mais sur les 63 femmes qui ont eu le courage d’accuser leur bourreau, seule Andrea Constand, une joueuse de basketball canadienne, a eu gain de cause. Après 15 ans de lutte pour faire pencher la justice en sa faveur. Elle s’est battue pour elle et pour toutes celles qui n’ont pu être entendues. D’autres survivantes témoignent dans ce documentaire. Malgré la prise de parole, le traumatisme demeure profond. Une grande histoire de courage.

◆ Diffusé sur CBC GEM

Allen vs Farrow

Photo fournie par HBO

Woody Allen est depuis plusieurs années au cœur d’un litige qui l’oppose à sa famille. Sa fille, Dylan Farrow, l’accuse d’agression sexuelle alors qu’elle n’avait que 7 ans. Sa conjointe de l’époque, Mia Farrow, s’est toujours battue pour ses enfants. Allen est par la suite parti avec une de ses filles adoptives, Soon-Yi... qu’il a mariée. Ces quatre épisodes dressent un bien mauvais portrait du cinéaste qui aurait développé une obsession pour sa fille. Dylan regrette de ne pas avoir poursuivi les démarches pour le faire accuser formellement. Le processus judiciaire n’est pas plus facile aux États-Unis et sa cause était médiatisée. Bref, c’est une famille aux relations tordues et toxiques. Des gens célèbres et brisés.

◆ Diffusé sur Crave

Jeffrey Epstein : Filthy Rich

Photo fournie par Netflix

Jeffrey Epstein est un être ignoble. Il a agressé de nombreuses jeunes femmes au nom de l’argent et du pouvoir. D’autres séries docu-mentaires, dont Surviving Jeffrey Epstein (Crave), ont relaté les manœuvres tordues et malhonnêtes du riche homme d’affaires. Il a fallu le courage de femmes pour prouver que la richesse ne peut être au-dessus de la loi et qu’un viol reste un viol. Des survivantes témoignent ici avec beaucoup d’aplomb. Des spécialistes exposent les stratégies de celui qui fournissait des filles à d’autres gens de la haute (salutations au prince Andrew), qui n’ont pas tous été éclaboussés.

◆ Diffusé sur Netflix

Violences sexuelles dans le sport, l’enquête

Photo fournie par Télé-Québec

On a beaucoup entendu parler des agressions dans le domaine culturel, mais le domaine sportif est aussi propice aux sévices. Dès qu’il y a un rapport de force, il y a des gens malveillants qui en abusent. Les histoires se succèdent : dans la gymnastique, la natation, le patinage, le hockey. On dit qu’un sportif sur sept subira une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans. Une autre statistique épouvantable mise en lumière et documentée ici par Arte France.

◆ Diffusé sur telequebec.tv

Raël Qc

Capture d'écran tirée de Vrai

Elles s’appellent Sonia, Carmen, Roxane, Sabrina, Marie. Elles ont toutes cru en Raël, adhéré à ses pratiques et ont été brisées par ce gourou. Ce documentaire d’Arnaud Bouquet lève le voile sur ce guide de l’amour libre qui s’est d’ailleurs marié à une adolescente de 16 ans, Sophie. Plusieurs témoins racontent son attrait pour les très jeunes femmes et expliquent comment il classait des disciples qu’il appelait des anges. Cet illuminé qui croyait aux extraterrestres et militait pour le clonage avait des pratiques douteuses dont on ose maintenant parler.

◆ Diffusé sur Vrai