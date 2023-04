GUYOT BÉRUBÉ, Micheline



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Micheline Guyot Bérubé, au CHUL, le 16 avril 2023, épouse bien-aimée de M. Clément Bérubé (61 ans de mariage) et mère adorée de Johanne (Michèle Tardif), fille de feu Gracieuse Coté et feu Roland Guyot. Elle est partie rejoindre son frère feu Jean-Yves Guyot. Elle laisse dans la peine ses belles-soeurs et beaux-frères : Francine Poitras (Réjean Roy), Monique Bérubé (Laurent Dubois), Thérèse Bérubé, Léopold Bérubé (Paule Raymond) et Yves Brochu (feu Denise Bérubé) ; son filleul : Jean-Sébastien Guyot ainsi que Caroline Guyot, Patrick Guyot, Lyne Parent (Pierre Lapointe). Sont aussi laissés dans la peine de nombreux autres neveux, nièces, cousins et cousines. Directrice-Fondatrice de l'Académie des Ballets de Ste-Foy, elle a oeuvré dans l'enseignement de ballet classique pendant plus de 50 années dans la Ville de Québec. Elle a formé et a su transmettre son amour pour la danse à de nombreux danseurs devenus professionnels au sein de plusieurs Compagnies de ballet classique à travers le monde. La famille recevra les condoléances, en :à compter de 10h.Tous seront conviés à une réception hommage qui se tiendra à l'hôtel Plaza Québec, situé au 3031 boul. Laurier, Québec. Un immense merci à tout le personnel soignant du CHUL, spécialement au Dr Parent et Dr Larochelle pour les bons soins prodigués.